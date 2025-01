Pamela López, conocida por su incursión en el mundo artístico como animadora y actriz de videoclips, ha sorprendido a todos con una revelación sobre un proyecto musical que nunca llegó a concretarse. En una entrevista reciente con Karla Tarazona en Radio Panamericana, la aún esposa de Christian Cueva compartió que estuvo a punto de ser parte del videoclip de la versión salsa de la canción 'Dile la verdad', interpretado por Brunella Torpoco. Sin embargo, a última hora, su participación fue cancelada sin una explicación clara, y en su lugar, Pamela Franco fue la que protagonizó el video.

Según López, todo estaba preparado para que ella grabara junto a Torpoco, pero de manera inesperada, su manager recibió un aviso en la madrugada informándole que ya no sería parte del proyecto. La noticia dejó a la animadora confundida, pues no obtuvo ninguna explicación sobre el cambio de decisión. Una semana después, el videoclip se grabó con la actual pareja de 'Aladino', quien también interpreta la versión cumbia de 'Dile la verdad'.

¿Pamela López iba a grabar videoclip de 'Dile la verdad'?

Pamela López detalló que había tenido varias conversaciones con el equipo de Brunella Torpoco antes de la grabación, y todo estaba listo para su participación en el videoclip. Sin embargo, la madrugada antes de la grabación, su manager fue informado de que no formaría parte del proyecto. "Hubo una conversación, no sé si con ella o su manager... Tenía programado todo para ese video, pero no sucedió", afirmó López. A pesar de este revés, la animadora no detalló quién exactamente la reemplazó para grabar el videoclip de 'Dile la verdad', aunque se sabe que Pamela Franco terminó siendo la protagonista del video junto a Torpoco.

La versión salsa de 'Dile la verdad' fue lanzada por Brunella Torpoco hace tres meses y rápidamente se convirtió en un éxito radial en Perú. El videoclip, que contó con Pamela Franco como protagonista, alcanzó gran popularidad, lo que generó aún más especulaciones sobre el repentino cambio de artistas en el proyecto original. Pamela López, por su parte, se mostró sorprendida por no recibir más detalles sobre la decisión de última hora. "No (no hubo adelanto), por eso no había contrato", explicó.