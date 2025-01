Un altercado entre los padres del futbolista Christian Cueva y su expareja, Pamela López, se volvió viral en redes sociales tras ser captado en video por el periodista Ric La Torre. El enfrentamiento ocurrió en el aeropuerto de Trujillo y dejó al descubierto tensiones familiares que han generado una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales.

Padre de Christian Cueva lanzó duros insultos contra Pamela López en aeropuerto

En el material audiovisual, se puede observar a Pamela López alejándose del lugar en compañía de una amiga, mientras la madre de Christian Cueva continúa gritándole visiblemente alterada e insultándola fuertemente. “Por eso nunca quisimos que seas parte de la familia”, exclamó la mujer en medio de la discusión. López respondió de manera contundente: “Gracias, a buena hora, pero yo no robo a mis hijos”.

La respuesta de Pamela López intensificó el conflicto, provocando una airada reacción por parte de su suegra, quien replicó: “Nadie te conoce, me preguntan quién eres”.

El padre del futbolista también intervino y agredió verbalmente a Pamela López al afirmar que su reconocimiento público se debe exclusivamente a Christian Cueva: “Gracias a él te conocen, gracias a él te vistes así”.

En respuesta a lo sucedido, Pamela contactó a la producción de 'Amor y fuego' y reveló que se encontraba en la comisaría para presentar una denuncia contra su aún suegra.

"Estoy sentando una denuncia por violencia psicológica y verbal. Estoy en la comisaría. Acabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. No me siento bien, estoy temblando, fue muy vergonzoso. La gente se amontonó y grabó, estoy mal. Me gritó cosas muy hirientes: llamó bruja a mi madre, dijo que yo le enseñé a tomar a Cueva", escribió López.