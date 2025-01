Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, vivió una reciente y dolorosa confrontación con la que fue su nana, quien cuidó a sus hijos desde que eran pequeños. El conflicto surgió tras la filtración de un audio en el que la mujer, identificada como Juanita, aseguraba no soportar más a la madre de los pequeños. En la grabación, ella incluso menciona que estaba dispuesta a denunciar a López.

La situación ha causado gran impacto en Pamela López, quien se mostró visiblemente afectada al escuchar las palabras de quien consideraba parte de su familia. En una entrevista con Karla Tarazona, López relató la angustia que sintió al enfrentarse a Juanita, quien a pesar de ser parte importante de su vida, la traicionó.

La reacción de Pamela López ante el audio de su nana

Pamela López no tardó en tomar medidas después de que se filtrara el polémico audio. Aunque en un primer momento intentó mantener la calma, contó que la llamada telefónica con Juanita la hizo llorar desconsoladamente. "Fue mi nana cuando era pequeña y es más triste aún... Al día siguiente, cuando salen los videos, tengo mi video cuando la llamo llorando y me dice 'vi tu video, Pamelita estabas hermosa'. Se me salían las lágrimas, no comprendía tanta hipocresía ¿Qué daño te hice? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué hablaste?'", relató la madre de los hijos de Christian Cueva, visiblemente conmocionada.

A pesar de las pruebas, la mujer negó todo y trató de convencer a Pamela de que no era su voz en el audio. Sin embargo, ambas terminaron terminando su relación laboral de manera definitiva. "Me intentó confundir y decirme que fue el abuelo de mis hijos quien habló. Cuando llego a Trujillo le digo 'te espero en mi casa para resolver todo lo que está pendiente'. Cuando la cité en mi casa para conversar me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, que muchas gracias por todo este tiempo y ahí terminó en el teléfono", relató López.

La filtración del audio dejó a López con muchas dudas, especialmente sobre los posibles intereses detrás de la conversación. Según la influencer, Juanita había sido contactada por la familia de 'Aladino' para trabajar en Cusco, lo que podría haber influido en su comportamiento. Además, López comentó que su nana no le pidió liquidación ni ninguna compensación. "Puede ser intereses económicos, ella mencionaba que el padre de mis hijos quería llevarlas a trabajar allá en Cusco", comentó la animadora.