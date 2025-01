Según lo que ha revelado Alejandra Baigorria, su boda podría realizarse en los próximos meses, ya que recientemente confirmó que el evento será en el primer trimestre de 2025. La empresaria, además, ha preferido hacer caso omiso a las críticas sobre su matrimonio, señalando que solo estará rodeada de las personas más importantes.

Hace unos días, Alejandra Baigorria compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se la observa visiblemente emocionada mientras se hacía su primera prueba de peinado y maquillaje, previo a su boda con Said Palao. La rubia sigue enfocada en cada detalle de su ansiado evento con su pareja.

¿No le importa que la critiquen?

Durante una de las últimas ediciones de ‘América espectáculos: edición verano’, Alejandra Baigorria no dudó en contar detalles de su próxima boda con Said Palao, aprovechando para resaltar que no le interesan las críticas sobre su matrimonio.

“La verdad es que me rajen completa; si pongo chanfainita, que me rajen mi chanfainita, o sea, a mí no me interesa. Yo me voy a casar como a mí me da la gana, me voy a poner lo que a mí me da la gana, y si te gusta, bien; y si no, también”, aclaró la empresaria.

Asimismo, Alejandra Baigorria detalló que usará dos vestidos para su boda, pero aún no los ha seleccionado. “Sí, estoy tarde, pero mis emprendedores de Gamarra no me decepcionan. Quiero dos vestidos, uno para el religioso y otro más sexy con transparencia para la fiesta”, añadió al respecto.

¿Tendrá despedida de soltera?

Por otro lado, Alejandra Baigorria fue consultada sobre su despedida de soltera, una tradición que realizan los novios antes de casarse. Ante ello, la empresaria sorprendió al revelar que incluso tendrá tres fiestas. “Una en febrero, una en marzo, una…”, señaló la rubia, dejando entrever que su boda podría ser en abril.

Cabe señalar que la empresaria también bromeó diciendo que Said Palao no tendría despedida de soltero, ya que sus amigos están sin pareja. “(Es un peligro) por eso es que se canceló”, aseguró entre risas.