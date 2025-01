Luego de haber confesado que no tiene intenciones de invitar a Onelia Molina a su boda, Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron al comentar sobre la posibilidad de transmitir su gran día en vivo, a través de una plataforma de streaming o en televisión.

Se sabe que la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao será en 2025, aunque hasta el momento la fecha exacta aún no está confirmada, ya que solo se ha especulado que sería en el mes de abril. Con el evento en camino, la empresaria sorprendió al revelar que sus seguidoras le han mencionado que quieren ser parte de este gran día.

¿La boda será transmitida por televisión?

Durante la última edición del programa ‘Estás en todas’, Alejandra Baigorria y Said Palao llegaron al set para contar varios detalles de lo que será su boda, aunque aún no se animan a revelar la fecha exacta en la que se desarrollará. Sin embargo, se cree que podría ser en el mes de abril, mayo o junio.

La pareja mencionó que aún les queda por finalizar varios aspectos de su boda, aunque aseguraron que los elementos que deben ser reservados con antelación ya están listos. Si bien decidieron no profundizar en los pormenores de su matrimonio, confirmaron su disposición a que la ceremonia sea transmitida por televisión, similar a lo que ocurrió con la boda de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi hace años.

“No quiere ningún canal, perfecto, no pasa nada. En mi comunidad son tantas mujeres que me han visto sufrir todo el proceso de encontrar a la persona ideal, al amor de mi vida con quien me voy a casar. Entonces, la gente, las señoras se ponen a llorar y me dicen ‘por favor, yo quiero ver tu boda’. Hay gente que de verdad quiere vivirlo porque vivió conmigo tantas cosas”, confesó Baigorria tajantemente.

Alejandra Baigorria ya alista su vestido de novia. Foto: difusión

¿Será transmitido por algún canal de streaming?

En esa misma línea, Alejandra Baigorria y Said Palao detallaron que están pensando en crear su propio canal de YouTube para transmitir su boda por ahí.

“Hagamos nuestro propio canal de YouTube y transmitamos en vivo nosotros mismos nuestra boda. Ya si quieren rajar, van a tener que suscribirse a mi canal para hacer sus notas y rajar de la torta, de la chaufainita, lo que quieran poner entran y todavía tienen que pagar. Si quieres, pagas y rajas”, concluyó entre risas.