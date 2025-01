Luego de haber sido conductora de ‘Esto es guerra’ en diciembre de 2024, varios seguidores de Alejandra Baigorria se cuestionaron si continuaría para la temporada 2025, por lo que la empresaria no dudó en comentar sobre el tema.

Es importante destacar que, aunque Alejandra Baigorria asumió la conducción de ‘Esto es guerra’ en diciembre de 2024, hasta el momento no está confirmado si continuará en ese rol durante todo el 2025. Su participación como conductora fue temporal y, hasta la fecha, no se ha confirmado su permanencia en dicha posición para la nueva temporada del programa.

Alejandra Baigorria se muestra interesada en volver a conducir

Este viernes 17 de enero, Alejandra Baigorria fue invitada al programa ‘América espectáculos: edición verano’, donde fue consultada sobre los detalles de su boda. Sin embargo, Valeria Piazza también aprovechó para cuestionar sobre su futuro en la televisión, luego de haber estado como conductora de ‘Esto es guerra’ en diciembre de 2024.

“Has tenido la oportunidad de incursionar en la televisión, te ha ido muy bien. De repente, este año 2025 tienes alguna propuesta”, empezó cuestionando la modelo. Ante ello, Alejandra Baigorria añadió: “Bueno, aún no. No he conversado con ‘Esto es guerra’, pero sí había interés de ver qué tal funcionaba”.

En esa misma línea, Alejandra Baigorria aprovechó para aclarar que sí tiene interés en continuar en la conducción de ‘Esto es guerra’, pero aún nada está confirmado.

“Pero la verdad, no sé qué pasará, todavía no he hablado con ellos, pero tú sabes que ellos siempre hablan a último minuto. Pero saben que me tienen ahí disponible. (¿Te gustaría asumir el reto como conductora de ‘Esto es guerra’?) Yo me siento totalmente capaz de hacerlo. Sería una Johanna San Miguel repotenciada”, añadió sonriendo.

Alejandra Baigorria no quiere a Onelia Molina en su boda

Por otro lado, Alejandra Baigorria aprovechó para dejar en claro que no tiene intenciones de invitar a Onelia Molina a su boda, aunque sí enviará una invitación a Mario Irivarren.

“Todo el mundo sabe que yo no congenio con ella. Ese sería como el único dilema: ¿sería un Mario más pareja o Mario solo? (¿Creo que él no iría?) No, definitivamente no iría, pero uno cumple con invitarlo”, señaló la empresaria.

Alejandra Baigorria aclaró que su elección de no invitar a Onelia se basa en su intención de preservar un ambiente positivo en su matrimonio. La empresaria manifestó que no desea que personas que no le brindan buenos deseos asistan a un evento tan significativo en su vida. “Va a ir con una energía que de repente no te va a desear lo mejor o que no sé, es complicado”, sentenció.