Said Palao y Alejandra Baigorria, una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana, siguen dando que hablar con sus recientes declaraciones sobre su futura boda. Durante su participación en el programa sabatino 'Estás en todas', conducido por Natalie Vértiz y Choca Mandros, el deportista sorprendió al revelar detalles sobre el esperado matrimonio con la empresaria. En medio de una amena conversación, Choca lanzó una pregunta que puso en evidencia el lado más romántico de la pareja: "¿El sueño del matrimonio, así con sus detallitos y sus cosas, es más tuyo o de ella?". La respuesta de ambos no tardó en generar comentarios entre los fans.

Con una seriedad y un tono sincero, Said confesó que el sueño del matrimonio es, en realidad, más de Alejandra que suyo, mientras que la empresaria no dudó en reafirmar este deseo con un contundente “mío”. Esta revelación ha causado revuelo en redes sociales, ya que muchos consideran que Palao se estaría casando con la 'Gringa de Gamarra' por complacerla en uno de sus más grandes anhelos.

La sorpresiva declaración de Said Palao sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria

Durante la entrevista en 'Estás en todas', Said Palao sorprendió con una declaración que dejó en evidencia su compromiso y amor por Alejandra Baigorria, aunque también dejó claro que los sueños de boda no siempre coinciden al 100%. "En serio, (el sueño del matrimonio) es más de Ale", confesó inicialmente el deportista, pero luego agregó una frase que emocionó a los seguidores de la pareja: "Pero, ella que tenga ese sueño y si yo quiero compartirlo con ella, eso también me hace feliz". Estas palabras reflejan su disposición a hacer feliz a Alejandra, aunque los planes de una boda por todo lo alto no sean una prioridad personal para él.

Por su parte, Alejandra Baigorria no tardó en complementar las declaraciones de Said, revelando más detalles sobre cómo ven su relación e incluso, comparó su situación con lo que sucedió en su momento con la conductora de 'América espectáculos', Valeria Piazza. "No sé si ustedes vieron cuando se casó Valeria Piazza, Pierre (esposo de Valeria) tiene la personalidad de Said y él dijo 'yo todo esto lo hago por verla feliz a ella', y de eso se trata una relación", explicó.

Sin embargo, no faltó el toque de humor en sus palabras, ya que la empresaria bromeó diciendo: "Una relación se trata de hacer lo que ambos queremos, pero no sé cuándo me tocará hacer a mí lo que él quiere". Además, Alejandra Baigorria señaló que, aunque Said sí desea casarse, sus preferencias son más sencillas. "Lo que pasa es que él sí se quiere casar, pero prefiere hacerlo algo pequeño, no quiere (mucha cosa). Yo quiero gigante, que esto, que el otro", confesó entre risas.