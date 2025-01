Said Palao revela que no tiene problemas en invitar a Onelia Molina a su boda. Foto: América Televisión

Said Palao revela que no tiene problemas en invitar a Onelia Molina a su boda. Foto: América Televisión

En una reciente entrevista, Said Palao afirmó sin dudar que Mario Irivarren tiene la libertad de asistir a su boda junto a Onelia Molina, lo que provocó una rápida reacción de Alejandra Baigorria. “Si Mario quiere ir con ella, yo bacán”, detalló el chico reality.

Como se sabe, Alejandra Baigorria ha tomado la decisión de no incluir a Onelia Molina en la lista de invitados para su boda con Said Palao. La razón detrás de esta elección radica en la falta de afinidad entre ambas, lo que lleva a Baigorria a preferir la compañía de personas que realmente le deseen lo mejor en un momento tan significativo.

La confesión de Said Palao

Durante la última edición del programa ‘Estás en todas’, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron invitados al set para brindar varios detalles de su próxima boda. Sin embargo, el chico reality fue consultado sobre si invitará a Onelia Molina al evento, considerando que la empresaria, hace unos días, señaló que no tiene intenciones de invitar a la pareja de Mario Irivarren a su día especial.

“Me han dicho que estás entre la espada y la pared. ¿Cómo vas a hacer ahora con Mario y las invitaciones?”, cuestionó Natalie Vértiz. Ante ello, Said Palao señaló que su amigo sí estaba incluido en la lista de invitados: “Mario tiene su invitación más uno. A Mario le va a llegar su invitación más uno, ya después no sé”.

Ante ello, se le consultó a Said Palao si realmente invitaría a Onelia Molina, considerando que Alejandra Baigorria no la quiere en su boda. “Lo que pasa es que yo voy a invitar a las personas cercanas, pero tampoco es que no la quiera invitar. Si Mario quiere ir con ella, yo bacán”, aclaró el chico reality.

¿Por qué Alejandra Baigorria no quiere a Onelia Molina en su boda?

Por su parte, Alejandra Baigorria explicó por qué no desea que Onelia Molina esté presente en su boda, dejando entrever que aún existe cierto resentimiento entre ambas.

“Ella y yo nunca limamos asperezas que teníamos. Siento que ella se portó un poco mal en algunos aspectos. Si no hubo esa conversación, ¿cómo voy a invitar a alguien que tiene mala onda conmigo?”, confesó la rubia en el mencionado programa de espectáculos.