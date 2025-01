A pesar de que aún faltan algunos meses para su ansiada boda, Alejandra Baigorria está cuadrando los últimos detalles para este evento especial, por lo que no dudó en realizar su primera prueba de maquillaje y peinado. La empresaria compartió las opciones mediante su cuenta de Instagram.

Según algunos rumores, Alejandra Baigorria y Said Palao habrían programado su boda para abril de 2025, aunque aún la fecha no está confirmada totalmente. Aun así, la pareja ha avanzado significativamente en los preparativos, incluyendo la reserva de la iglesia, el local de la recepción y otros detalles importantes.

Los looks que podría usar en su boda

Alejandra Baigorria compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se la observa visiblemente emocionada mientras recibe servicios de maquillaje y peinado por parte de profesionales de su salón de belleza.

“¡Primera prueba de maquillaje y peinado para mi matrimonio! Estoy tan emocionada y nerviosa al mismo tiempo, pero qué mejor lugar para hacerlo que en mi salón, con los mejores especialistas que hacen magia con cada detalle”, escribió la empresaria.

Cabe señalar que esta es la primera prueba de maquillaje y peinado que realiza Alejandra Baigorria previo a su boda con Said Palao, por lo que aún el look no se ha decidido.

“Estoy probando dos looks completamente diferentes y necesito su ayuda para decidir cuál va mejor conmigo. ¿Look 1 o Look 2? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¡cada voto cuenta en este momento tan especial!”, añadió en su publicación.

Alejandra Baigorria sobre sus planes de boda

En una reciente entrevista con ‘América espectáculos’, Alejandra Baigorria ha revelado que se encuentra en pleno proceso de organización de su matrimonio, colaborando con un wedding planner para asegurar que cada detalle esté cuidado. La influencer anunció que las invitaciones serán enviadas en breve, aunque no proporcionó una fecha exacta para la ceremonia.

“Ya estoy con un wedding planner y ya me comenzó a escribir que ya estamos contra el tiempo. En el momento en que mande los partes, todo el mundo se va a enterar… prefiero no decirlo. Todo el mundo sabe que será en esos meses. Yo sé que van a llegar drones, todo, que me rajen mi chanfainita, que me rajen completa, no me interesa”, señaló con humor.