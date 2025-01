Melissa Klug se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática después de las declaraciones de Pamela López, quien reafirmó que la empresaria habría tenido un amorío con Christian Cueva. Según comentó López en 'Amor y fuego', 'Aladino' le confesó este amorío tiempo atrás, y aunque dijo no tener pruebas contundentes, afirmó: "No tengo pruebas; pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó”.

Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ ha decidido dejar claro que estas polémicas no afectan sus planes personales y que su relación con Jesús Barco sigue adelante. En medio de la controversia, la empresaria aprovechó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y reafirmar que su boda con el jugador de Sport Boys sigue en pie.

¿Melissa Klug se casa con Jesús Barco?

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug respondió preguntas de sus seguidores y despejó dudas sobre su futuro con Jesús Barco. Uno de los usuarios le consultó directamente: “¿Te piensas casar?”, a lo que la empresaria respondió con un contundente “Sí”. La respuesta fue acompañada de una romántica fotografía junto al futbolista, en la que ambos aparecen sonriendo, mostrando que su relación permanece sólida a pesar de los rumores y polémicas recientes.

Cabe recordar que Melissa y Jesús Barco se comprometieron el 17 de septiembre de 2021. Sin embargo, hasta la fecha, la pareja no ha anunciado el día exacto de su boda, dejando a sus seguidores a la expectativa de este importante momento.

Melissa Klug confirma su matrimonio con Jesús Barco. Foto: Instagram

Melissa Klug respondió a las declaraciones de Pamela López

Luego de que Pamela López, esposa de Christian Cueva, asegurara en el programa ‘Amor y fuego’ que su aún esposo le habría confesado haber tenido un amorío con Melissa Klug. Estas declaraciones no solo causaron revuelo en el mundo del espectáculo, sino que también motivaron una respuesta legal por parte de la empresaria.

En una entrevista para Trome, Melissa Klug afirmó: “Que lo haga, el juicio está hecho”, dejando en claro que ya tomó las acciones correspondientes para que este asunto no quede impune. Además, sugirió que estas acusaciones podrían formar parte de una estrategia mediática de López. “Después, si ella quiere facturar con lo mismo para estar bien económicamente, es su decisión”, comentó con ironía.

Por su parte, Pamela López aseguró que no se retractará de lo dicho y que respondió con anterioridad a una carta notarial enviada por Melissa Klug, dejando en claro su postura: “No me voy a rectificar, sino ratificar”.