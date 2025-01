Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, ha sido nuevamente protagonista de un enfrentamiento mediático con Pamela López, esposa de Christian Cueva. La influencer, en recientes declaraciones durante el programa 'Amor y fuego', reafirmó que el futbolista peruano le confesó haber tenido un romance con la empresaria chalaca. Ante estas afirmaciones, la chalaca aseguró que ya tomó acciones legales y dejó en claro que no permitirá que se siga manchando su imagen.

En conversación con medios locales, Klug manifestó que Pamela López busca "facturar" a través de este tipo de polémicas. "El juicio está hecho, es un proceso que sigue su curso y eso lo ve mi abogado", señaló, dejando en evidencia que la disputa legal continúa. Klug también desestimó cualquier intento de López por ganar relevancia con este tema, afirmando que su prioridad está en resolver este caso judicialmente.

Melissa Klug manda fuerte mensaje a Pamela López

Melissa Klug no se quedó callada frente a las declaraciones realizadas por Pamela López en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. En una entrevista para Trome, la 'Blanca de Chucuito' recalcó que la influencer ya fue querellada, y que el tema está en manos de su equipo legal. “Que lo haga, el juicio está hecho”, declaró enfáticamente. Además, la empresaria sugirió que las recientes acusaciones forman parte de una estrategia para obtener ganancias mediáticas.

“Después, si ella quiere facturar con lo mismo para estar bien económicamente, es su decisión”, agregó Klug, dejando en claro que no tiene interés en seguir alimentando el escándalo. Por otro lado, recalcó que las especulaciones y rumores en torno a su supuesta relación con Christian Cueva carecen de fundamento.

¿Qué había dicho Pamela López sobre Melissa Klug?

Pamela López, quien aún se encuentra casada con el futbolista Christian Cueva, generó controversia al afirmar en 'Amor y fuego' que su esposo le confesó haberla engañado con Melissa Klug. Según comentó, esta confesión ocurrió tiempo atrás, y aunque aseguró no tener pruebas contundentes, afirmó: "No tengo pruebas; pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó”.

Durante el programa, López también reveló que Melissa Klug le envió una carta notarial exigiéndole retractarse de sus declaraciones. Sin embargo, López sostuvo que no tiene intención de hacerlo. “Ella me mandó una carta notarial, la cual fue respondida diciendo que no me voy a rectificar, sino ratificar”, sentenció.