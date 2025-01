Durante la última edición del programa de espectáculos, Pamela López, a pesar de la advertencia del abogado de Christian Cueva, no dudó en revelar detalles íntimos de su relación con el futbolista. La trujillana compartió información polémica que volvió a poner a Melissa Klug en el foco de atención mediática.

Aunque Melissa Klug negó en su momento que haya existido algún vínculo con Christian Cueva más allá de la amistad que poseían, Pamela López volvió a ratificarse sobre el supuesto amorío de ‘Aladino’ con la ‘Blanca de Chucuito’.

Pamela López recuerda las confesiones de Cueva

Este lunes 13 de enero, Pamela López fue invitada al set de ‘Amor y fuego’, donde mencionó que siempre le llegaban datos de las aparentes infidelidades de Christian Cueva.

“Durante el tiempo en que estuvimos juntos, recibí mucha información, pero ninguna prueba. Para mí, fue una sorpresa esa imagen (la de Rosángela), la desconocía totalmente. Hubo rumores, me escribían”, detalló y seguidamente admitió que Melissa Klug también pertenecía a la lista: “También”.

Al parecer, el romance entre Christian Cueva y Melissa Klug, según detalló Pamela López en el mencionado programa, habría iniciado cuando le puso una condición al futbolista para retomar su relación, mientras estaba en Suiza y ‘Aladino’ en España.

“Yo le pongo de condición que la única manera en que yo podía, entre comillas, perdonar todo lo que él había podido hacer, era que me confiese, con lujo de detalles, cada una de las cosas que me había hecho. Yo lo dije, me lo aceptó. Ya lo había contado antes en otro programa. No tengo pruebas, pero es lo que él me dijo: con la señorita Soifer, con la señora (Melissa Klug)”, aseguró con firmeza.

Pamela López lanza advertencia

Fue ahí cuando Rodrigo González le recordó a Pamela López que Melissa Klug ya la había amenazado con una demanda por dejar entrever un supuesto amorío con Christian Cueva. Sin embargo, López señaló que no le tiene miedo.

“Es lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, también. Yo tengo algunas conversaciones que no he hecho públicas. Ella me mandó una carta notarial que fue respondida diciendo que no me voy a rectificar, me voy a ratificar. En lo que yo tengo. Y aquí quedó”, concluyó.