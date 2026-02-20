Conciertos del fin de semana del 21 al 22 de febrero. | Foto composición LR

Conciertos del fin de semana del 21 al 22 de febrero. | Foto composición LR

Lima vivirá jornadas intensas con presentaciones de artistas nacionales e internacionales que prometen convocatorias masivas. El público tendrá alternativas para todos los gustos, con espectáculos pensados para bailar, cantar y celebrar en distintos distritos.

En esa misma línea, la programación se extiende del viernes al domingo con conciertos que reúnen a figuras consolidadas y agrupaciones históricas. A continuación, el detalle por día con horarios, recintos y precios referenciales.

Conciertos en Lima 2026: viernes 20 de febrero

El inicio del fin de semana llega con una celebración a gran escala. El 9.º aniversario Kallpa, El Gigante de Lima Sur, reunirá a Masiel Málaga, Ken-Y, Charanga Habanera, Kale, Son Tentación y Bembé, junto a DJ Angello Traverso. El evento comenzará desde las 6:00 p. m., con entradas disponibles en Joinnus.

Ese mismo día arranca Las Cazadoras K-pop World Tour, espectáculo que se extenderá hasta el 22 de febrero en el Teatro Peruano Japonés. Las localidades se venden por Teleticket, con zonas numeradas desde S/35.00 en general hasta S/104.00 en sector Golden, además de promociones especiales.

Conciertos en Lima 2026: sábado 21 de febrero

La música andina contemporánea tendrá un lugar especial con el aniversario de Amaranta, que celebrará diez años de trayectoria con dos presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Los shows prometen un recorrido emotivo por su repertorio y entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

En paralelo, el Complejo Santa Rosa recibirá a Los Engreídos Olímpicos de Huancayo, Flor Yauyinita, Surandino y Porfirio Ayvar desde las 5:00 p. m. Las entradas parten desde S/30.00, con descuentos disponibles en Vaope.com.

Rock, carnaval y fiestas temáticas

El sábado también marcará el regreso de 'We All Together', que celebrará 55 años de carrera con un concierto nocturno en Barranco. El público podrá revivir clásicos del rock peruano con localidades que van desde S/60.00 hasta S/100.00.

Otra alternativa es Descarga Juerguera, con Nataly Ramírez y Jeinson Manuel en Independencia, además de DJs invitados y animación en vivo. Para quienes buscan una noche salsera, Carlos Miguel y orquesta ofrecerán un show exclusivo en Imperio Disco, con entradas desde S/20.00.

Conciertos en Lima 2026: domingo 22 de febrero

El domingo estará dominado por el ritmo tropical. El Carnaval Salsero reunirá a Masiel Málaga, César Vega e Int. Sabor desde las 10:00 a. m. en Puente Piedra. Las entradas generales parten desde S/44.60, con opciones familiares y boxes.

Ese mismo día se desarrollará Salsicumbia Colors, evento que combinará espuma, color y música con la participación de Josimar, Claveles de la Cumbia y Massiel Málaga. Los precios oscilan entre S/22.90 y S/656.40, según la zona elegida.

Conciertos en Lima 2026: grandes carteles de cierre

La jornada dominical también incluirá el Choque de Gigantes, con José Luis Arroyo 'El Lobo' y Caribeños en Comas, además de piscina y espectáculo desde la 1:00 p. m. Los boletos generales se venden desde S/30.00.

Finalmente, el Carnavalón de Villa Chepita Royal cerrará el fin de semana con Armonía 10, Marisol y otros invitados. Las entradas van desde S/49.50 en zona general hasta boxes premium para grupos.