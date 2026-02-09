HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

El concierto de Humbe será el 1 de noviembre en Costa 21 será una noche cargada de emoción, romanticismo y conexión. El público limeño podrá disfrutar en vivo de una de las propuestas más sensibles y potentes del pop latino actual.

El cantante mexicano de 24 años llegará a Lima Foto: Composición LR
El cantante mexicano de 24 años llegará a Lima Foto: Composición LR | Difusión

Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, una de las figuras más influyentes del pop latino contemporáneo, llegará al Perú como parte de su gira internacional 'Dueños de los cielos tour', el 1 de noviembre de 2026, en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El espacio cuenta con una infraestructura de primer nivel y un aforo de 30.000 personas en stand up  y 20.000 personas en butaca. 

El intérprete de 'Fantasmas', 'Patada de ahogado', 'Amor de cine', 'Morfina'  y 'Te lo prometo' promete ofrecer un show con ritmos alternativos, una marcada esencia romántica y narrativa emocional que fusiona el pop y R&B, características que han enamorado a su público. Las entradas para disfrutar en vivo al cantante mexicano de 24 años estarán disponibles exclusivamente en Teleticket, con una preventa los días viernes 13 y sábado 14 de febrero. 

TE RECOMENDAMOS

VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
El mexicano es conocido por temas como 'Fantasmas'

El mexicano es conocido por temas como 'Fantasmas'

PUEDES VER: María Becerra revela cómo fue aceptar cantar en el concierto de Corazón Serrano por su aniversario 33: 'Quedé enamorada'

lr.pe

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Humbe en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a.m., con una preventa exclusiva el 13 y 14 de febrero a través de la plataforma Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta, como se ha hecho en otros eventos.

Precios de boletos para el concierto de Humbe en Costa 21

A través de las redes sociales se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos de los boletos son:

Campo A: 

  • Preventa Interbank: S/220.00
  • Precio full: S/259.00

Campo B:

  • Preventa Interbank: S/130.00
  • Precio  full: S/153.00
La venta será exclusivamente por Teleticket

La venta será exclusivamente por Teleticket

PUEDES VER: Milo J en Lima 2026 ya es sold out: zonas, fecha y todo sobre el concierto del ídolo argentino

lr.pe

¿Dónde será el concierto de Humbe en Lima 2026?

El show se realizará en Costa 21, en San Miguel, un espacio de gran capacidad y adecuado para espectáculos masivos.

Detalles de 'Dueños de los cielos tour'

La gira recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, y ofrecerá un espectáculo de alto nivel, con escenografía inmersiva, producción visual cuidada y un repertorio que incluye éxitos como 'El poeta', 'Fantasmas' y 'Luz de luna', además de nuevas canciones. 

El tour marca una de las etapas más ambiciosas en la carrera de Humbe, consolidándose como un artista integral que fusiona pop, R & B y sonidos alternativos con una estética emocional y conceptual. 

La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, que cierra una trilogía musical celebrada por su honestidad romántica, letras destacadas y madurez sonora. 

Notas relacionadas
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

Bad Bunny incluyó boda real en su Show de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, según Variety

LEER MÁS
Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

Aniversario de Corazón Serrano: revive los mejores momentos junto a María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

LEER MÁS
Después de 33 años, Corazón Serrano late más fuerte que nunca

Después de 33 años, Corazón Serrano late más fuerte que nunca

LEER MÁS
Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: revive los mejores momentos de la histórica presentación del 'Conejo Malo'

Show de Medio Tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: revive los mejores momentos de la histórica presentación del 'Conejo Malo'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

Campaña nacional de vacunación gratuita en febrero: consulta regiones y requisitos establecidos por el Minsa

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Entretenimiento

Periodista de ESPN se conmueve tras show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos"

La Bella Luz presenta a Fernanda Urbina, prima de Ana Lucía Urbina, como su nueva integrante: “Bienvenida a tu casa”

Bad Bunny sorprende a sus fans tras borrar su Instagram luego de su presentación en el Super Bowl 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Elecciones 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025