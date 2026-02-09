Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, una de las figuras más influyentes del pop latino contemporáneo, llegará al Perú como parte de su gira internacional 'Dueños de los cielos tour', el 1 de noviembre de 2026, en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El espacio cuenta con una infraestructura de primer nivel y un aforo de 30.000 personas en stand up y 20.000 personas en butaca.

El intérprete de 'Fantasmas', 'Patada de ahogado', 'Amor de cine', 'Morfina' y 'Te lo prometo' promete ofrecer un show con ritmos alternativos, una marcada esencia romántica y narrativa emocional que fusiona el pop y R&B, características que han enamorado a su público. Las entradas para disfrutar en vivo al cantante mexicano de 24 años estarán disponibles exclusivamente en Teleticket, con una preventa los días viernes 13 y sábado 14 de febrero.

El mexicano es conocido por temas como 'Fantasmas'

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Humbe en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a.m., con una preventa exclusiva el 13 y 14 de febrero a través de la plataforma Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta, como se ha hecho en otros eventos.

Precios de boletos para el concierto de Humbe en Costa 21

A través de las redes sociales se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos de los boletos son:



Campo A:

Preventa Interbank: S/220.00

Precio full: S/259.00

Campo B:

Preventa Interbank: S/130.00

Precio full: S/153.00

La venta será exclusivamente por Teleticket

¿Dónde será el concierto de Humbe en Lima 2026?

El show se realizará en Costa 21, en San Miguel, un espacio de gran capacidad y adecuado para espectáculos masivos.

Detalles de 'Dueños de los cielos tour'

La gira recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, y ofrecerá un espectáculo de alto nivel, con escenografía inmersiva, producción visual cuidada y un repertorio que incluye éxitos como 'El poeta', 'Fantasmas' y 'Luz de luna', además de nuevas canciones.

El tour marca una de las etapas más ambiciosas en la carrera de Humbe, consolidándose como un artista integral que fusiona pop, R & B y sonidos alternativos con una estética emocional y conceptual.

La gira acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, que cierra una trilogía musical celebrada por su honestidad romántica, letras destacadas y madurez sonora.