Marco Antonio Solís anuncia su retorno a Lima para este 2026: “Qué alegría saber que pronto volveremos a encontrarnos”

Los fans podrán disfrutar de sus grandes éxitos como ‘Si no te hubieras ido’ y ‘Dios bendiga nuestro amor’ en el Arena 1. Marco Antonio Solís celebra su conexión con el público peruano en un emocionante reencuentro.

Marco Antonio Solís confirma su regreso a Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2026, tras haber suspendido su presentación anterior. Parte de su ‘Gratitud Tour 2026’, el ídolo mexicano promete una noche inolvidable. Foto: difusión.
Marco Antonio Solís confirma su regreso a Lima, Perú, el 7 de noviembre de 2026, tras haber suspendido su presentación anterior. Parte de su 'Gratitud Tour 2026', el ídolo mexicano promete una noche inolvidable. Foto: difusión.

A través de sus redes sociales, Marco Antonio Solís sorprendió a sus seguidores al confirmar su retorno a Lima, luego de haber suspendido su presentación del 7 de noviembre de 2025. Ahora, el ídolo mexicano se reencontrará con el público peruano el sábado 7 de noviembre en Arena 1, como parte de su gira mundial ‘Gratitud Tour 2026’, en una noche que promete estar llena de emoción, romanticismo y los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones.

“Querida Lima, Perú, qué alegría saber que pronto volveremos a encontrarnos. El 7 de noviembre los espero para compartir una noche muy especial, llena de música, sentimientos y esas canciones que tantas historias nos han acompañado a lo largo de los años. Será un reencuentro inolvidable. ¡Nos vemos muy pronto hermanitos!”, manifestó Marco Antonio Solis el pasado 9 de marzo.

Marco Antonio Solís vuelve a Lima para cantar sus grandes éxitos

El esperado reencuentro entre Marco Antonio Solís y el público peruano está programado para el sábado 7 de noviembre en el Arena 1. “Perú siempre ha sido un país muy especial para mí. Tenía muchas ganas de volver para reencontrarme con mi público y compartir juntos una noche llena de música y sentimientos”, expresó el artista, quien mantiene una relación muy cercana con sus seguidores peruanos.

Durante este esperado concierto en Lima, el artista mexicano interpretará lo mejor de su repertorio, incluyendo himnos inolvidables como ‘Si no te hubieras ido’, ‘Tu cárcel’, ‘Mi eterno amor secreto’, ‘Dios bendiga nuestro amor’, ‘Dónde vamos a parar’ y ‘Cómo fui a enamorarme de ti’, canciones que han acompañado la vida de millones de personas en toda Latinoamérica.

Además, el público podrá disfrutar de temas de su más reciente producción discográfica, ‘Qué ganas de verte’, que forma parte de la actual gira con la que el artista continúa conquistando escenarios alrededor del mundo.

¿Dónde comprar entradas para Marco Antonio Solís en Lima 2026?

El ídolo mexicano regresará a Lima con su ‘Gratitud Tour 2026’ para ofrecer un único concierto en la capital peruana, el cual será producido por F&M Entertainment. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con un descuento exclusivo del 15% con tarjetas BBVA hasta agotar stock.

Marco Antonio Solís

