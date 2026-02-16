La ‘Muñequita Milly’ reapareció el último fin de semana en los escenarios gracias al uso de Inteligencia Artificial, en un show realizado junto a sus hermanos. Cabe recordar que la cantante vernacular falleció hace dos años durante una cirugía estética a cargo del Doctor Fong.

Sin embargo, quien alzó la voz fue Wilfredo Quispe, viudo de la artista, quien acusó a la familia materna de su hijo de enriquecerse económicamente utilizando la imagen de la ‘Muñequita Milly’. “El heredero es mi hijo, mi pareja no ha trabajado para enriquecer a otra persona”, declaró a las cámaras de ‘América Hoy’.

Wilfredo Quispe, viudo y padre del único hijo de la ‘Muñequita Milly’ aseguró que no tuvo conocimiento del concierto que ofreció la fallecida cantante mediante el uso de la inteligencia artificial. “Nunca se me ha comunicado nada, creo que van a lucrar para sus bolsillos”, sostuvo muy fastidiado al magazine de Janet Barboza.

Además, señaló que envió una carta notarial a la familia de la cantante para prohibirles el uso de su imagen y evitar que sigan enriqueciéndose. “La semana les he enviado (la carta) porque los señores se querían hacer herederos únicos y universales de su hija y yo presenté que existe un hijo”, expresó.

El viudo también indicó que se involucrará mucho más en el caso relacionado con la muerte de su esposa, con el objetivo de que su hijo sea el principal beneficiado. “Estoy entrando en el caso porque no me daban información. Ellos estaban viendo por su lado, pero desde diciembre yo estoy entrando porque el heredero es mi hijo a y él le corresponde”, contó a ‘América hoy’.

Wilfredo Quispe aprovechó las cámaras de ‘América hoy’ para dirigirse a la familia de la ‘Muñequita Milly’ y pedirles que reflexionen, señalando que ambos bandos deberían tener un mismo objetivo: el bienestar del menor.

“Que la familia se ponga a pensar que ambos tenemos un solo sufrimiento. Acá hay que luchar por alguien, por su único hijo que tuvo en vida y quien en realidad se merece todo. Mi pareja no ha trabajado durante muchos años para enriqueceré a otra persona”, finalizó