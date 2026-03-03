Conciertos de marzo 2026 en Perú: entradas, fechas y lugares donde ver a Miguel Bosé, The Killers, Fonseca, Interpol y otros artistas este mes

Miguel Bosé, The Killers, Fonseca, Interpol y otros artistas en concierto en marzo 2026. Foto: composición LR/difusión

Miguel Bosé, The Killers, Fonseca, Interpol y otros artistas en concierto en marzo 2026. Foto: composición LR/difusión

Marzo llega cargado de música en vivo en Perú 2026 con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Desde el pop latino hasta el rock alternativo y la chicha peruana, los fanáticos podrán disfrutar de conciertos esperados como los de Miguel Bosé, The Killers, Fonseca e Interpol, entre otros grandes nombres.

La mayoría de entradas están disponibles en la plataforma Teleticket, mientras que algunos shows específicos cuentan con venta a través de Ticketmaster. A continuación, revisa las fechas, lugares y detalles clave para no perderte ninguno de los conciertos de marzo 2026 en Lima.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL Y MOSSUL LO ADVIERTEN: TIEMPOS OSCUROS EN EL PODER | ASTROMOOD

Todos los conciertos de marzo 2026 en Perú

Miguel Bosé – 4 de marzo

El cantante español regresa al país con su gira ‘Importante tour 2025-2026’. El esperado reencuentro con sus fans peruanos será el 4 de marzo en el Arena 1 de San Miguel.

Natalia Jiménez – 5 de marzo

La exvocalista de La Quinta Estación vuelve a Lima después de 15 años con su gira ‘La Jiménez’. El concierto se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Melendi – 6 de marzo

El cantautor español traerá su “Tareas Pendientes World Tour” a Costa 21. Además, presentará su duodécimo álbum, “Pop Rock”, con 12 temas inéditos.

Los Shapis – 7 de marzo

La emblemática agrupación celebra su 45° aniversario con un espectáculo especial en el Complejo Santa Rosa, donde interpretarán lo mejor de su repertorio.

Jason Mraz – 12 de marzo

El artista estadounidense llegará por primera vez a Lima con su 'Return to South America Tour 2026'. Se presentará en el Duomo Costa 21, donde no faltarán éxitos como 'I’m Yours' y 'Lucky'.

Christian Meier – 12 de marzo

Con más de 30 años de trayectoria, el exintegrante de Arena Hash iniciará su gira ‘Así es el tour’ en el Gran Teatro Nacional.

Kalimba – 18 y 19 de marzo

El artista ofrecerá un show íntimo en el Centro de Convenciones Barranco, prometiendo una noche cercana y llena de emociones.

The Killers – 23 de marzo de 2026

La banda estadounidense retornará a Lima para presentarse en Costa 21, en San Miguel, en un concierto al aire libre que promete reunir a miles de seguidores.

Interpol – 24 de marzo

La agrupación neoyorquina ofrecerá un show en Costa 21 como parte de su gira por América Latina. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Pablo Alborán – 24 de marzo

El cantautor español se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde interpretará nuevos temas y clásicos como “Solamente tú”, “Saturno” y “Prometo”.

Fonseca – 26 de marzo

El colombiano regresa con su ‘Tropicalia Tour’. El concierto será en Arena 1 y las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Sin Bandera – 28 de marzo

El dúo conformado por Noel Schajris y Leonel García celebrará 25 años de trayectoria con un único concierto en Costa 21, como parte de su gira ‘Escenas tour’.