El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero, junto a una serie de conciertos de agrupaciones de cumbia. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Febrero destaca como uno de los meses con mayor cantidad de conciertos agendados, no solo porque muchas personas aprovechan sus vacaciones para salir, sino también por la cercanía del Día de San Valentín, una ocasión ideal para celebrar en pareja o con amistades. El 2026 no será la excepción. A continuación, te presentamos la lista de eventos que podrás disfrutar entre el 13 y el 15 de febrero.

Conciertos para este viernes 13 de febrero



La rapera estadounidense Doja Cat llegará a Lima por primera vez para ofrecer un concierto este viernes 13 de febrero de 2026, como parte de su gira ‘Ma Vie World Tour’. La cita para ver en vivo a Amala Ratna Zandile Dlamini (verdadero nombre) será en el Arena 1. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster desde S/180 (con descuento del 15% con tarjetas BBVA).

Doja Cat, una de las artistas más exitosas y ambiciosas de su generación, promete un show de gran escala, con el despliegue visual y sonoro que caracteriza a la artista y que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop y el hip hop mundial.

Dilio Galindo, líder de la agrupación Antología, viene ultimando detalles de lo que serán los tres espectáculos que ofrecerán en Lima, en el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín. Los espectáculos se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal de Lima.

El público de la exitosa banda latinoamericana podrá deleitarse con todos los temas de Antología que llegan al corazón, como ‘Nostalgia’, ‘Vida ya no es vida’, ‘Mentiras’, ‘Hoy me iré’, ‘Falso amor’, ‘Aléjate’ y más. Las entradas se encuentran a la venta a través de Vaope con precios que van desde S/87.4.

Antología ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima. Foto: difusión

Conciertos para este sábado 14 de febrero



Tres de las agrupaciones de cumbia más importantes del momento se juntarán en ‘Noche de amor y cumbia’, evento que se realizará por el Día de San Valentín en Plaza Norte. Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Piura interpretarán sus mejores éxitos este sábado 14 de febrero, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están a la venta en Vaope y los precios oscilan entre S/43.90 y S/129.30 (tarifas con descuento hasta el 12 de febrero).

Al parecer, Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical podrían pasarla juntos al menos un momento en el Día de San Valentín, ya que sus grupos podrían cruzarse en el local. Como se recuerda, hace unas semanas los cantantes aparecieron dándose un beso y de esa forma terminaron con los rumores de que habían iniciado un romance.

Segundo Rosero, conocido como'La voz y sentimiento de América', volverá a nuestro país para cantarle al amor. El artista ecuatoriano ofrecerá varios conciertos en Lima por el Día de San Valentín, entre ellos e ‘Viva el Amor Fest’, que se llevará a cabo este sábado 14 de febrero del 2026 a partir de las 6:00 p.m. en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

En el Centro de Lima, Segundo Rosero compartirá escenario con grandes intérpretes de la música andina romántica como William Luna, SurAndino, Raíces de Jauja y Even Navarro. Las entradas para este evento están a la venta en Teleticket desde S/109.

El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero. Foto: difusión.

El intérprete de grandes éxitos como ‘Sabor a miel’, ‘Nadie es eterno’, ‘17 años’, ‘Vagabundo, borracho y loco’ y ‘Como voy a olvidarte’ también llegará a Los Olivos para ofrecer un exclusivo show por el Día del Amor y la Amistad junto a La Bella Luz y Somos Norte. El evento está programado para el sábado 14 de febrero en el Parque Lloque Yupanqui (Av. Universitaria cruce con Av. Naranjal). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/28.10 (con descuento hasta el 8 de febrero).

Conciertos para este domingo 15 de febrero



Segundo Rosero, La Bella Luz y Somos Norte volverán a compartir escenario juntos el domingo 15 de febrero, pero esta vez en El Remanso de Comas (Av. Trapiche Km. 4,5). El evento iniciará a la 1:00 p.m. y los asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de música, además de un piscinazo. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/30. Los box completos ya están en su máxima capacidad.

