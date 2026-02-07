HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Conciertos del 14 de febrero por San Valentín 2026: horarios, dónde es y cómo comprar entradas para ver a Segundo Rosero, Antología, Corazón Serrano y más

Febrero se llena de música con numerosos conciertos para celebrar el Día de San Valentín. Desde el 13 hasta el 15 de febrero de 2026, Lima será sede de grandes eventos musicales.

El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero, junto a una serie de conciertos de agrupaciones de cumbia. Foto: composición Jazmin Ceras-La República
El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero, junto a una serie de conciertos de agrupaciones de cumbia. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Febrero destaca como uno de los meses con mayor cantidad de conciertos agendados, no solo porque muchas personas aprovechan sus vacaciones para salir, sino también por la cercanía del Día de San Valentín, una ocasión ideal para celebrar en pareja o con amistades. El 2026 no será la excepción. A continuación, te presentamos la lista de eventos que podrás disfrutar entre el 13 y el 15 de febrero.

PUEDES VER: Conciertos en Lima hoy y este fin de semana: precios de entradas y dónde ver a Corazón Serrano, Ken-Y y Yarita Lizeth

lr.pe

Conciertos para este viernes 13 de febrero

La rapera estadounidense Doja Cat llegará a Lima por primera vez para ofrecer un concierto este viernes 13 de febrero de 2026, como parte de su gira ‘Ma Vie World Tour’. La cita para ver en vivo a Amala Ratna Zandile Dlamini (verdadero nombre) será en el Arena 1. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster desde S/180 (con descuento del 15% con tarjetas BBVA).

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Doja Cat, una de las artistas más exitosas y ambiciosas de su generación, promete un show de gran escala, con el despliegue visual y sonoro que caracteriza a la artista y que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop y el hip hop mundial.

Dilio Galindo, líder de la agrupación Antología, viene ultimando detalles de lo que serán los tres espectáculos que ofrecerán en Lima, en el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín. Los espectáculos se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Municipal de Lima. 

El público de la exitosa banda latinoamericana podrá deleitarse con todos los temas de Antología que llegan al corazón, como ‘Nostalgia’, ‘Vida ya no es vida’, ‘Mentiras’, ‘Hoy me iré’, ‘Falso amor’, ‘Aléjate’ y más. Las entradas se encuentran a la venta a través de Vaope con precios que van desde S/87.4.

Antología ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima. Foto: difusión

Antología ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima. Foto: difusión

PUEDES VER: Carnaval Cajamarca 2026: programación, artistas y venta de entradas para La Bella Luz, Son del Duke, Armonía 10 y más

lr.pe

Conciertos para este sábado 14 de febrero

Tres de las agrupaciones de cumbia más importantes del momento se juntarán en ‘Noche de amor y cumbia’, evento que se realizará por el Día de San Valentín en Plaza Norte. Corazón Serrano, La Única Tropical y Armonía 10 de Piura interpretarán sus mejores éxitos este sábado 14 de febrero, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas están a la venta en Vaope y los precios oscilan entre S/43.90 y S/129.30 (tarifas con descuento hasta el 12 de febrero).

Al parecer, Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical podrían pasarla juntos al menos un momento en el Día de San Valentín, ya que sus grupos podrían cruzarse en el local. Como se recuerda, hace unas semanas los cantantes aparecieron dándose un beso y de esa forma terminaron con los rumores de que habían iniciado un romance.

Segundo Rosero, conocido como'La voz y sentimiento de América', volverá a nuestro país para cantarle al amor. El artista ecuatoriano ofrecerá varios conciertos en Lima por el Día de San Valentín, entre ellos e ‘Viva el Amor Fest’, que se llevará a cabo este sábado 14 de febrero del 2026 a partir de las 6:00 p.m. en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

En el Centro de Lima, Segundo Rosero compartirá escenario con grandes intérpretes de la música andina romántica como William Luna, SurAndino, Raíces de Jauja y Even Navarro. Las entradas para este evento están a la venta en Teleticket desde S/109. 

El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero. Foto: difusión.

El 'Viva el Amor Fest' con Segundo Rosero y otros artistas se realizará el 14 de febrero. Foto: difusión.

El intérprete de grandes éxitos como ‘Sabor a miel’, ‘Nadie es eterno’, ‘17 años’, ‘Vagabundo, borracho y loco’ y ‘Como voy a olvidarte’ también llegará a Los Olivos para ofrecer un exclusivo show por el Día del Amor y la Amistad junto a La Bella Luz y Somos Norte. El evento está programado para el sábado 14 de febrero en el Parque Lloque Yupanqui (Av. Universitaria cruce con Av. Naranjal). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/28.10 (con descuento hasta el 8 de febrero).

Conciertos para este domingo 15 de febrero

Segundo Rosero, La Bella Luz y Somos Norte volverán a compartir escenario juntos el domingo 15 de febrero, pero esta vez en El Remanso de Comas (Av. Trapiche Km. 4,5). El evento iniciará a la 1:00 p.m. y los asistentes podrán disfrutar de una tarde llena de música, además de un piscinazo. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/30. Los box completos ya están en su máxima capacidad.

Notas relacionadas
Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

Antología, ícono de la música andina, ofrecerá triple concierto en el Teatro Municipal de Lima por el Día de San Valentín

LEER MÁS
Campeones de ‘Yo soy’ se juntan para celebrar el Día de San Valentín y cantarle al amor en el Teatro Peruano Japonés

Campeones de ‘Yo soy’ se juntan para celebrar el Día de San Valentín y cantarle al amor en el Teatro Peruano Japonés

LEER MÁS
Segundo Rosero regresa a Lima por el Día de San Valentín 2026: fecha, lugar, artistas invitados y entradas para e ‘Viva el Amor Fest’

Segundo Rosero regresa a Lima por el Día de San Valentín 2026: fecha, lugar, artistas invitados y entradas para e ‘Viva el Amor Fest’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: zonas, horarios y lista de artistas que estarían en el 33 aniversario

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: zonas, horarios y lista de artistas que estarían en el 33 aniversario

LEER MÁS
Festival del Pisco Sour 2026: conoce los conciertos y eventos gratis por el Día del cóctel peruano

Festival del Pisco Sour 2026: conoce los conciertos y eventos gratis por el Día del cóctel peruano

LEER MÁS
Conciertos en Lima hoy y este fin de semana: precios de entradas y dónde ver a Corazón Serrano, Ken-Y y Yarita Lizeth

Conciertos en Lima hoy y este fin de semana: precios de entradas y dónde ver a Corazón Serrano, Ken-Y y Yarita Lizeth

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

Conciertos del 14 de febrero por San Valentín 2026: horarios, dónde es y cómo comprar entradas para ver a Segundo Rosero, Antología, Corazón Serrano y más

Policía halla a recién nacida durante operativo preventivo en La Libertad

Entretenimiento

Conciertos en Lima hoy y este fin de semana: precios de entradas y dónde ver a Corazón Serrano, Ken-Y y Yarita Lizeth

Corazón Serrano celebrará su 33 aniversario en el Estadio San Marcos con María Becerra y más artistas internacionales

Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: zonas, horarios y lista de artistas que estarían en el 33 aniversario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

APP y Somos Perú son las bancadas con mayor desaprobación ciudadana, según Imasen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025