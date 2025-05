Son del Duke llegó a la capital hace menos de un año con su música, con sus grandes éxitos y con sus dos grandes vocalistas: Cielo Fernández y Nataly Ramírez. La primera impactó a todos por fichar por Corazón Serrano. Desde entonces, la popularidad de Nataly aumentó por sus potentes interpretaciones. Sin embargo, semanas después, también optó por el retiro para lanzar su proyecto como solista.



Nataly Ramírez, natural de Tumán (Chiclayo), decidió irse de Son del Duke en su mejor momento, todo para poder cumplir su sueño de tener su propia orquesta. Después de tomarse unos días para descansar y organizar su grupo, la norteña volvió a los escenarios con más ganas de brillar. En conversación con La República, la intérprete de ‘Mix tu ausencia’ cuenta cómo han sido sus primeros días como líder de una banda y también recuerda a Son del Duke, orquesta a la que guarda un cariño especial por todo lo que aprendió.

Nataly Ramírez apuesta por su propio proyecto



-¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado como líder de tu propia orquesta?

-Manejar la orquesta no es algo fácil, pero vamos ahí: empezando con el pie derecho. Es una responsabilidad muy grande.



-¿Cómo ha sido la selección de tus músicos?

-Es gente con la que he compartido también en el grupo anterior (Son del Duke), que por motivos ajenos se retiraron y como son muy buenos, opté por traerlos a mi orquesta porque tienen un gran talento.



-Hay varias cantantes que se hicieron famosas, dejaron sus grupos, se lanzaron como solistas, pero fracasaron. ¿No temes que te pase lo mismo?

-Miedo siempre va a existir, pero este es un sueño y si yo no arriesgo por mi sueño, entonces los sueños no tienen precio.

La popular cantante de Chiclayo compartió su experiencia y desafíos como líder de su propia banda. Foto: difusión

-Si ahora un grupo grande te ofrece que integres su delantera, ¿aceptarías?

-No, porque esto es mío, es un sueño que se está haciéndose realidad.



-¿Y ya tienes planes de lanzar nuevas producciones?

-Se viene también un tema inédito por el Día de la Madre y también se viene una producción para que la gente se enganche como Nataly Ramírez & orquesta.

-¿Y cuál es el estilo que vas a manejar, Nataly?

-El estilo es de todo un poco, es un estilo versátil, puede ser una bomba o una cumbia, pero siempre cantándole al sufrimiento.

-¿Has pensado en radicar en Lima?

-Todavía… eso es lo que estoy analizando, por ahora estoy yendo y viniendo. No es fácil alejarse de un lugar donde siempre has estado, sobre por la familia.

-Pero las mayores oportunidades están en Lima

-Bueno, si mi familia está en la China, yo feliz de estar en la China también.

Nataly Ramírez y su paso por Son del Duke



-Por otro lado, ¿te molesta que te sigan relacionando con Son del Duque?

-Para nada, porque gracias a ellos aprendí mucho y es parte de una trayectoria en este camino largo de la música. Me ayudó bastante, me ayudó a crecer artísticamente y como persona. No me molesto, al contrario, estoy muy agradecida con ellos.



-¿Lograste hacer buenos amigos en Son del Duke o solo fueron tus compañeros?

-Sí, hice muy buenos amigos ahí.



-Tras tu salida, contrataron a Kassandra Chanamé, ¿qué opinas de su ingreso?

-Kassandra tiene un gran talento, yo la admiro porque es mi paisana y es tumaneña. Imagínate, Tumán es cuna de artistas con un gran talento. Yo aplaudo su talento y bienvenido sea ese aporte que ella tiene para la orquesta, también siga creciendo.



-Ahora Kassandra está interpretando las canciones que grabaste en Son del Duke. ¿Qué les dirías a quienes extrañan tu voz e interpretación?

-Es cuestión que se acostumbren, Cassandra no tiene ni un mes en la orquesta.



-¿Y tú vas a poder seguir cantando ‘Mix tu ausencia’?

-Claro, ‘Mix tu ausencia’ y todos los temas que interpreté (en Son del Duke) seguiré cantándolos.

-¿No te lo han prohibido los de Son del Duke?

-Por el momento, no me ha pasado nada de eso.



-Hace poco Son del Duke anunció un gran concierto en el Estadio San Marcos, pero lo canceló. ¿Crees que fue muy prematuro?

-Es algo que siempre se soñaba en mi anterior grupo. No sé por qué circunstancias no se dio ese concierto, pero espero que se les dé pronto porque los sueños están para cumplirse.



-En cuanto a ti, ¿cuál es tu sueño más próximo?

-El sueño con mi propia orquesta es llegar a El Huaralino y llenarlo. Ya lo hice con mi anterior orquesta, pero ahora quiero ir con mis músicos de Nataly Ramírez y Orquesta.



-Finalmente, ¿qué le dirías a todas esas personas que te extrañan en Son del Duque? -A toda la gente que me sigue, muchísimas gracias por el apoyo porque el camino no ha sido nada fácil. A pesar de todo, este sueño está desde siempre y por eso vengo luchando y aportando cada día un poquito más de lo que sé con todos mis músicos. También agradezco a mis padres y a mi familia que nunca me han dejado sola y están siempre conmigo.