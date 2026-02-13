HOYSuscripcion LR Focus

Carnavales 2026 en Lima: fechas, precios de entradas y artistas que se presentarán en conciertos, festivales y eventos este febrero por temporada de carnavales

Llegó febrero y con él los carnavales en Perú, donde eventos como el ‘Yunza 2026 internacional’ en Lima ofrecerán espectáculos con artistas nacionales e internacionales.

String karma, Los Apus del Perú, Los Hnos Ayvar, Mauricio Mesones y más artistas llegan al Yunza Internacional 2026. Foto: difusión
String karma, Los Apus del Perú, Los Hnos Ayvar, Mauricio Mesones y más artistas llegan al Yunza Internacional 2026. Foto: difusión

Llegó febrero con los carnavales, uno de los eventos que más se celebran en el interior del país, como en Cajamarca, Ayacucho, Tarapoto e Iquitos. Sin embargo, miles de peruanos no podrán viajar por diversos motivos. Para ellos, hay otras alternativas de eventos para celebrar los carnavales con artistas nacionales e internacionales.

Una de las alternativas para celebrar los carnavales en Lima es el ‘Yunza 2026 internacional’, evento que reúne a las mejores agrupaciones como String karma, Los Apus del Perú, Los Hnos Ayvar, Mauricio Mesones, Qorianka, La Cecilia, Ayrampito, Rodolfo Coca y desde argentina llega la afamada agrupación Tunay.

Susy Díaz animará el ‘Yunza 2026 internacional’

Está fiesta de llena de tradición, color y algarabía se llevará a cabo este domingo 22 de febrero en la Explanada de la Costa Verde del distrito de  Magdalena. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. Para más información del evento pueden visitar las redes de Yunza en Facebook, Instagram y tiktok o llamar al 921041849 para las entradas directas.

Además del desfile de artistas que unirán culturas, ritmos y corazones, se contará con la presencia de la divertida y carismática Susy Diaz para hacer bailar los carnavales a toda el público. También habrá pintura, comparzas y bandas y para el deleite de los asistentes, los deliciosos platos típicos de la costa, sierra y selva. 

El 'Chuta Chutay' llega a Lima


Por primera vez en Lima Norte, llega una noche espectacular llena de música, tradición y fiesta andina gracias al ‘Chuta Chutay 2026’, evento imperdible que reunirá a grandes exponentes de la música andina y fusión como Porfirio Ayvar, Milder Ore, Los Apus, Hnos. Ayvar, String Karma, Entre Manos y Yakus Perú y mucho más en El Huaralino Internacional (Óvalo El Naranjal - Panamericana Norte, Los Olivos) este sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 7:00 p.m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/56.1.

El carnaval al estilo cajamarquino llega a Lima

El Huaralino Internacional albergará el ‘Carnaval Cajamarquino 2026 de La Matarina’, evento que contará con artistas de la talla Los Alegres de Bambamarca y desde Cajamarca Don Guillermo y su conjunto, Los Hermanos Sánchez, El Ronderito y Elymar Internacional. Además, Surandino será el artista invitado.

El Carnaval de La Matarina llega con una tarde llena de agua, pintura, espuma, reinas, patrullas y comparsas este domingo 22 de febrero de 2026, a partir del mediodía, en El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal - Panamericana Norte, Los Olivos). Las entradas están a la venta en Vaope desde S/55.


