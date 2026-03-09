Concierto Marco Antonio Solís en Perú: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas para ‘Gratitud Tour 2026’ en Ticketmaster

Marco Antonio Solís, uno de los cantautores mexicanos más influyentes de la balada, anunció que regresará al Perú como parte de 'Gratitud Tour 2026'. El concierto se realizará el 7 de noviembre de 2026 en Arena 21, ubicada en el distrito de San Miguel. 'El Buki' es considerado una figura fundamental de la música latina, con una carrera de más de 40 años y una discografía que supera los 40 millones de copias vendidas en todo el mundo.



El cinco veces ganador del Latin Grammy hará gozar al público peruano con canciones emblemáticas como 'Si no te hubieras ido', '¿A dónde vamos a parar?', 'Invéntame', 'Más que tu amigo' y 'Mi mayor necesidad', entre otros grandes éxitos. No por nada sus canciones superan actualmente los 10 millones de oyentes mensuales en diferentes plataformas digitales. Las entradas están disponibles en la web de Ticketmaster.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LAS FLORES DE BACH: BENEFICIOS Y USOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Concierto de Marco Antonio Solía en Lima

¿Cuándo y dónde será el concierto de Marco Antonio Solís en Lima?

El concierto de 'El Buki mayor' está programado para el sábado 7 de noviembre de 2026 en Arena 21, centro de eventos que puede albergar a casi 24.000 espectadores. Su último concierto en el Perú fue en el año 2022.



El propio Solís ha expresado su emoción por regresar a tierras peruanas. "Perú siempre ha sido un país especial para mí. Tenía muchas ganas de volver para encontrarme con mi público y compartir una noche llena de música y sentimientos", declaró.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Marco Antonio Solis?

La preventa ya está disponible en la web de Ticketmaster. Los interesados que cuenten con una tarjeta BBVA pueden asegurar su entrada con un descuento del 15% hasta agotar stock. Los precios son:



Zona platinum (numerado)

Descuento BBVA: S/468.00

Precio full: S/540.00

Zona VIP (numerado)

Descuento BBVA: S/329.00

Precio full: S/380.00

Tribuna (sin numerado)

Descuento BBVA: S/174.50

Precio full: S/200.00

Marco Antonio Solís en Lima

¿Cómo comprar los boletos para ver a Marco Antonio Solís en concierto a través de Ticketmaster?

Para comprar boletos para ver a Marco Antonio Solís en concierto en Lima a través de Ticketmaster, sigue estos pasos:



Fecha y hora de venta: asegúrate de que la venta de boletos esté abierta. En este caso, la preventa está disponible desde el 9 de marzo. Visita el sitio web o la app de Ticketmaster:

Entra en la página web oficial de Ticketmaster Perú o utiliza la aplicación móvil de Ticketmaster.

Si no tienes una cuenta, regístrate con antelación. Esto te ayudará a ahorrar tiempo durante el proceso de compra.

3. Busca el evento:

En la barra de búsqueda, escribe "Marco Antonio Solís" para encontrar el concierto correcto.

Haz clic en el evento del 7 de noviembre en el Arena 1.

4. Selecciona la sección y cantidad de boletos:

Elige la cantidad de boletos que deseas comprar (hay un límite por persona de seis boletos)

Selecciona la sección o tipo de boleto que prefieras. Verás diferentes opciones de precios y ubicaciones disponibles dentro del Arena 1.

Confirma la compra:

Revisa bien los detalles de tu compra, incluyendo la ubicación de tus asientos y el precio total (con tarifas incluidas).

Si todo está correcto, procede al pago.

Realiza el pago:

Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito, o selecciona otro método de pago disponible.

Una vez hecho el pago, recibirás una confirmación por correo electrónico con los detalles de tu compra.

Recibe tus boletos: Dependiendo de la opción seleccionada, puedes elegir boletos electrónicos que podrás descargar y guardar en tu celular, o solicitar que te los envíen físicamente.













