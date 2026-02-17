HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

JOSÉ JERÍ ES CENSURADO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Entretenimiento

Paulo Londra Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entras en Teleticket para su primer concierto en el Estadio Nacional

El concierto de Paulo Londra será el 29 de agosto en el Estadio Nacional. El público limeño podrá disfrutar en vivo de una de las voces urbanas más influyentes de la región.

Paulo Londra ofrecerá su primer espectáculo en el Estadio Nacional Foto: Composición LR
Paulo Londra ofrecerá su primer espectáculo en el Estadio Nacional Foto: Composición LR | Facebook / Instagram

El cantante argentino Paulo Londra anunció que regresará al Perú, pero esta vez, por primera ocasión, se presentará en el Estadio Nacional de Lima, uno de los recintos más emblemáticos del país. El compositor y rapero, originario de Córdoba, es considerado una de las voces urbanas más influyentes de América Latina. 

Como parte de 'Next rounds tour', con el que visitará México, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú, el artista de 27 años llegará al territorio nacional el 29 de agosto de 2026. Sus fanáticos buscan disfrutar en vivo éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez'.

TE RECOMENDAMOS

SATURNO ENTRA EN ARIES: ¿CÓMO AFECTARÁ A CADA SIGNO DEL ZODÍACO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
El argentino se presentará en el Perú el próximo 29 de agosto

El argentino se presentará en el Perú el próximo 29 de agosto

PUEDES VER: Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

El reencuentro de Paulo Londra con el público peruano tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima, el recinto de mayor capacidad en el Perú. El 29 de agosto de 2026 será la primera vez que se presente en el 'Coloso de José Díaz', que tiene capacidad para albergar a más de 43.000 personas. 

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a.m., con una preventa exclusiva el 20 y 21 de febrero de 2026 a través de la plataforma Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta.

Conoce las zonas para el concierto de Paulo Londra en Lima

Conoce las zonas para el concierto de Paulo Londra en Lima

PUEDES VER: ¿Qué conciertos habrá en Perú en 2026? Revisa la cartelera mes a mes

lr.pe

¿Cuál es el precio de las entradas para el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

El concierto de Paulo Londra contará con un total de siete zonas divididas entre norte, campo, oriente y occidente del Estadio Nacional. Las entradas van desde los S/80 a los S/320. 

A través de redes sociales se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos exactos son:

Campo A:

  • Preventa Interbank:S/270.00 
  • Precio full: S/320.00 

Campo B: 

  • Preventa Interbank: S/125.00
  • Precio full: S/147.00

Occidente 1 numerado:

  • Preventa Interbank: S/185.00
  • Precio full: S/217.00

Occidente 2 numerado :

  • Preventa Interbank: S/160.00
  • Precio full: S/190.00

Oriente 1 numerado :

  • Preventa Interbank: S/185.00
  • Precio full: S/217.00

Oriente 2 numerado:

  • Preventa Interbank: S/160.00
  • Precio full: S/190.00

Tribuna norte :

  • Preventa Interbank: S/80.00
  • Precio full: S/95.00 
Notas relacionadas
Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

Concierto Humbe en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Dueño de Cielos Tour' en Costa 21

LEER MÁS
Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

Conciertos por San Valentín 2026 en Perú: precios de entradas para ver a Corazón Serrano, Segundo Rosero, Antología y más

LEER MÁS
Armonía 10, Hermanos Yaipén y El Lobo llegan al Parque Zonal Wiracocha con histórico concierto 'Te pone cumbia'

Armonía 10, Hermanos Yaipén y El Lobo llegan al Parque Zonal Wiracocha con histórico concierto 'Te pone cumbia'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año Nuevo Chino 2026: actividades en el Barrio Chino y eventos dónde celebrar el Año del Caballo de Fuego en Lima Perú

Año Nuevo Chino 2026: actividades en el Barrio Chino y eventos dónde celebrar el Año del Caballo de Fuego en Lima Perú

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

Paulo Londra Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entras en Teleticket para su primer concierto en el Estadio Nacional

Suheyn Cipriani vuelve a mostrarse afectada por su ruptura con streamer Macarius: “Me enseñó un amor muy bonito”

Entretenimiento

Luis Carlos Burneo presenta ‘La Habitación Secreta’, su show que combina stand up comedy y música en vivo

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Año Nuevo Chino 2026: actividades en el Barrio Chino y eventos dónde celebrar el Año del Caballo de Fuego en Lima Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Con música de Soda Stereo: esta fue la última aparición de José Jerí antes de ser censurado

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congresista Edgar Raymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025