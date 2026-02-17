Paulo Londra ofrecerá su primer espectáculo en el Estadio Nacional Foto: Composición LR | Facebook / Instagram

El cantante argentino Paulo Londra anunció que regresará al Perú, pero esta vez, por primera ocasión, se presentará en el Estadio Nacional de Lima, uno de los recintos más emblemáticos del país. El compositor y rapero, originario de Córdoba, es considerado una de las voces urbanas más influyentes de América Latina.

Como parte de 'Next rounds tour', con el que visitará México, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú, el artista de 27 años llegará al territorio nacional el 29 de agosto de 2026. Sus fanáticos buscan disfrutar en vivo éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez'.

El argentino se presentará en el Perú el próximo 29 de agosto

¿Cuándo y dónde será el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

El reencuentro de Paulo Londra con el público peruano tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima, el recinto de mayor capacidad en el Perú. El 29 de agosto de 2026 será la primera vez que se presente en el 'Coloso de José Díaz', que tiene capacidad para albergar a más de 43.000 personas.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a.m., con una preventa exclusiva el 20 y 21 de febrero de 2026 a través de la plataforma Teleticket. Se ofrecerá hasta un 15 % de descuentos con tarjetas Interbank. Las y los fanáticos podrán acceder directamente desde el banner del evento en la web de Teleticket, donde se habilitará una sala virtual minutos antes del inicio de la venta.

Conoce las zonas para el concierto de Paulo Londra en Lima

¿Cuál es el precio de las entradas para el concierto de Paulo Londra en Lima 2026?

El concierto de Paulo Londra contará con un total de siete zonas divididas entre norte, campo, oriente y occidente del Estadio Nacional. Las entradas van desde los S/80 a los S/320.

A través de redes sociales se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos exactos son:

Campo A:

Preventa Interbank:S/270.00

Precio full: S/320.00

Campo B:

Preventa Interbank: S/125.00

Precio full: S/147.00

Occidente 1 numerado:

Preventa Interbank: S/185.00

Precio full: S/217.00

Occidente 2 numerado :

Preventa Interbank: S/160.00

Precio full: S/190.00

Oriente 1 numerado :

Preventa Interbank: S/185.00

Precio full: S/217.00

Oriente 2 numerado:

Preventa Interbank: S/160.00

Precio full: S/190.00

Tribuna norte :

Preventa Interbank: S/80.00