Espectáculos

Exponen chats privados de Hernán 'Churrito' Hinostroza con una joven mientras él salía con Masiel Málaga

Mensajes comprometedores, aclaraciones públicas y versiones cruzadas rodean al exfutbolista, mientras Masiel Málaga salió a poner paños fríos.

Hernán Hinostroza habría negado a Masiel Málaga, pese a estar saliendo.
Hernán Hinostroza habría negado a Masiel Málaga, pese a estar saliendo. | Foto composición LR / Google

La salsera Masiel Málaga volvió a estar en el centro de la atención luego de que surgieran rumores sobre un posible distanciamiento con Hernán ‘Churrito’ Hinostroza. Ante los comentarios, la artista aclaró que su vínculo continúa y que no le afecta lo ocurrido antes de que formalizaran su relación.

Sin embargo, la polémica tomó otro rumbo cuando comenzaron a circular conversaciones privadas del exjugador con una joven, lo que generó cuestionamientos sobre el inicio del romance y los tiempos en los que se habrían dado esos intercambios.

Chats privados de Churrito Hinostroza salen a la luz

Durante una emisión del programa digital 'Q’ Bochinche', Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, autorizó la difusión de chats de WhatsApp que habría mantenido con Hinostroza entre diciembre y enero.

En dichos mensajes, según lo expuesto, el exfutbolista negaba tener pareja y aseguraba estar soltero, pese a que en su perfil ya aparecían imágenes junto a Masiel Málaga. “No estoy de novio, yo no miento… Solo estoy y soltero también”, se lee en una de las conversaciones.

Débora Goytizolo asegura que nunca quiso involucrarse sentimentalmente con la pareja de Masiel

En esa misma línea, Débora explicó que nunca tuvo intención de tener "algo más" con el exfutbolista. Afirmó que siguió la conversación solo para comprobar hasta dónde llegaba y recalcó que jamás aceptó una salida.

Nunca le he hecho caso… si le sigo el juego ahí, es para ver hasta dónde llegaba, ¿qué voy a querer con él?... es un mentiroso”, expresó durante su enlace con el programa, dejando en claro que mantiene una relación sentimental estable.

Massiel Málaga defiende al 'Churrito' Hinostroza

La cantante, por su parte, evitó entrar en confrontaciones y dejó claro que no se siente aludida por los mensajes revelados. Según señaló, lo ocurrido corresponde a una etapa previa a su oficialización con Hinostroza.

Además, Débora pidió tranquilidad a Masiel y reiteró que nunca tuvo interés en el exfutbolista. Incluso aseguró que él le enviaba contenido íntimo, algo que, según dijo, no le generó ningún tipo de interés personal.

