Extorsionadores se aprovechan de atentado contra Armonía 10 y exigen S/100 mil por concierto en Trujillo

La policía investiga la procedencia de estos mensajes, que podrían estar vinculados a nuevas organizaciones criminales. Se realizan coordinaciones con autoridades de Piura para fortalecer las pesquisas.

PNP habla sobre nuevo grupos que amenaza a Armonía 10. Foto: composición LR
Tras el atentado con explosivos registrado contra la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10 en la ciudad de Trujillo, las autoridades advirtieron sobre la aparición de presuntos extorsionadores que estarían aprovechándose del hecho para intimidar y estafar. Esto ocurrió luego de la difusión de mensajes de WhatsApp con amenazas dirigidas al grupo musical, en los que se exige el pago de elevadas sumas de dinero a cambio de permitir presentaciones en la ciudad.

Mensajes extorsivos circulan tras ataque al bus de Armonía 10

Los mensajes, presuntamente firmados por “la batería de Trujillo”, exigen el pago de 100 mil soles para que la agrupación vuelva a tocar en Trujillo, además de 10 mil soles por cada presentación. En los textos se lanzan amenazas directas contra la vida de los integrantes y se advierte sobre nuevos atentados, incluso señalando que el siguiente ataque podría ocurrir cuando el bus esté en movimiento.

El contenido de los mensajes generó alarma debido a su extrema violencia. No obstante, las autoridades señalaron que no está confirmado que estos textos provengan de los autores reales del atentado ocurrido el lunes 19 de enero, cuando el bus de la agrupación fue destruido.

Policía advierte sobre los llamados “colgados”

El jefe policial de la región La Libertad, Franco Moreno Panta, informó que tras el atentado han comenzado a circular diversos mensajes extorsivos provenientes de sujetos que buscan atribuirse el ataque sin ser necesariamente los responsables. Este tipo de accionar corresponde a los denominados “colgados”, individuos que aprovechan hechos mediáticos de alto impacto para intimidar a las víctimas y obtener beneficios económicos.

Investigación en curso y análisis de los mensajes

A pesar de que los mensajes no han sido atribuidos de manera definitiva a los autores del atentado, la Policía precisó que el contenido ya forma parte de la investigación y será analizado para determinar su origen. Cada mensaje es tratado como un caso de extorsión independiente.

Coordinaciones con la Policía de Piura

Las autoridades confirmaron que se vienen realizando coordinaciones con la Policía Nacional en la región Piura, así como con la Divincri, para intercambiar información y fortalecer las investigaciones. Asimismo, no se descarta la participación de organizaciones criminales como “Los Pulpos”, ya que se ha identificado la existencia de al menos dos estructuras delictivas con un modus operandi similar, que incluso suelen culparse entre sí para desviar la atención policial.

Además, Franco Moreno aseguró que las investigaciones continúan y que se están unificando indicios, testimonios y evidencias para identificar a los verdaderos responsables del atentado. “Estamos trabajando para que ningún caso quede en agenda”, enfatizó, reafirmando el compromiso de las autoridades frente a la criminalidad que afecta a Trujillo.

