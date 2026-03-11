HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     
Los Fabulosos Cadillacs, grupo icónico del rock argentino, llegan a Lima para celebrar sus 40 años de carrera con un gran concierto

Este icónico grupo argentino promete una noche inolvidable, con escenografía personalizada y una producción audiovisual impresionante, interpretando sus clásicos más queridos.

Los Fabulosos Cadillacs regresan a Perú para celebrar sus 40 años de trayectoria con un gran concierto en el Arena Monumental, programado para el 9 de mayo de 2026.
Los Fabulosos Cadillacs regresan a Perú para celebrar sus 40 años de trayectoria con un gran concierto en el Arena Monumental, programado para el 9 de mayo de 2026.

La agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs regresa a nuestro país para reencontrarse con sus fans peruanos y también para ofrecer un espectacular concierto por sus 40 años de trayectoria. Este evento está programado para el sábado 9 de mayo de este 2026 en el Arena Monumental, ubicado en el distrito de Ate. Cabe recordar que el show se iba a realizar el 13 de noviembre de 2025, pero fue reprogramado para este año.

El icónico grupo argentino vuelve a Perú con un espectáculo inolvidable como parte de su gira internacional de 40 aniversario, la que promete ser una noche histórica. El show en el Arena Monumental contará con escenografía personalizada, pantallas gigantes, efectos especiales e iluminación sincronizada. 

PUEDES VER: Paulo Londra en Lima: apertura de puertas, horarios y setlist para su concierto en Costa 21

lr.pe

Los Fabulosos Cadillacs llegan a Lima con sus mejores éxitos

La noticia del retorno de Los Fabulosos Cadillacs a Lima ha alegrado a sus fans, quienes podrán disfrutar de los clásicos que todos sus seguidores cantan y que se han convertido en himnos. ‘Matador’, ‘Vasos vacíos’, ‘Mal Bicho’, ‘El Satánico Dr. Cadillac’ y ‘Calaveras y Diablitos’ son algunas de las canciones que se escucharán en el Arena Monumental.

El show incluirá una selección de sus principales éxitos, invitados especiales todavía por anunciar y una producción audiovisual de alto nivel, en una noche explosiva de ska, rock, reggae y ritmos latinos. Las entradas para asistir al concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Lima están disponibles en Teleticket. Los precios varían desde S/96.2 hasta S/328.8 (con descuento para tarjetas Falabella). 

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con precios desde S/96.2 hasta S/328.8.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con precios desde S/96.2 hasta S/328.8.

PUEDES VER: Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

lr.pe

Trayectoria de Los Fabulosos Cadillacs

El grupo argentino nació en 1985, en plena expansión del rock en español, y rápidamente llamó la atención por su estilo que mezclaba ska, reggae, rock, salsa y ritmos latinos. Su primer disco, ‘Bares y fondas’ (1986), los posicionó en la escena alternativa, pero el verdadero salto a la popularidad llegó con álbumes posteriores.

Su fama se consolidó en los años 90 con discos como ‘El león’ (1992), ‘Vasos vacíos’ (1993) y ‘Fabulosos Calavera’(1997). La banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo ha marcado generaciones enteras con su estilo único, combinando ritmos caribeños, letras con mensaje social y una puesta en escena explosiva. 


