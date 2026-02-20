Bebé prematuro es salvado de morir tras ser evacuado de emergencia a Lima desde Junín

Bebé prematuro de 1.7 kg fue trasladado de emergencia desde Pangoa, en Junín, hasta Lima | Foto: Composición LR

Bebé prematuro de 1.7 kg fue trasladado de emergencia desde Pangoa, en Junín, hasta Lima | Foto: Composición LR

En la selva central, un recién nacido de solo tres días fue evacuado de emergencia desde Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín), hasta Lima para recibir atención especializada. El menor, que nació con 32 semanas de gestación y un peso de 1.700 gramos, presentaba múltiples complicaciones que requerían intervención quirúrgica inmediata. La operación aérea permitió su ingreso oportuno a un centro de alta complejidad en la capital.

La acción fue coordinada por el Ministerio de Salud (Minsa), con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), en articulación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el acompañamiento del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). El traslado se realizó desde el Hospital San Martín de Pangoa hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde el paciente permanece bajo vigilancia médica especializada.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La madre del menor, Claro Santos Savaro, una mujer de 41 años que dio a luz por cesárea a su cuarto hijo, permanece hospitalizada debido a la intervención quirúrgica, mientras continúa con la recuperación posoperatoria, según la información brindada por el SAMU.

El menor permanece en UCI Neonatal

El bebé prematuro nacido el 14 de febrero y fue diagnosticado con asfixia perinatal, atresia esofágica (malformación que impide el paso de alimentos hacia el estómago), cardiopatía congénita y pie bot. Debido a la complejidad del cuadro, los especialistas determinaron que necesitaba tratamiento quirúrgico en un establecimiento con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y capacidad resolutiva avanzada.

Actualmente, el menor recibe atención en la UCI Neonatal del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde un equipo multidisciplinario evalúa su evolución y define las intervenciones correspondientes. Según informó el sector Salud, el SIS financia de manera integral los gastos médicos.

La coordinación entre las entidades permitió reducir tiempos de respuesta y asegurar que el recién nacido acceda a los procedimientos requeridos, pese a encontrarse inicialmente en una zona alejada del país.