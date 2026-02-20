HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac
Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     Hallan cuerpo de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac     
EN VIVO

José María Balcázar y su plan de gobierno | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Bebé prematuro es salvado de morir tras ser evacuado de emergencia a Lima desde Junín

Con solo 32 semanas de gestación, el recién nacido fue evacuado de emergencia desde Pangoa, en Junín, hasta Lima. El menor permanece en la UCI neonatal tras presentar graves complicaciones.

Bebé prematuro de 1.7 kg fue trasladado de emergencia desde Pangoa, en Junín, hasta Lima
Bebé prematuro de 1.7 kg fue trasladado de emergencia desde Pangoa, en Junín, hasta Lima | Foto: Composición LR

En la selva central, un recién nacido de solo tres días fue evacuado de emergencia desde Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín), hasta Lima para recibir atención especializada. El menor, que nació con 32 semanas de gestación y un peso de 1.700 gramos, presentaba múltiples complicaciones que requerían intervención quirúrgica inmediata. La operación aérea permitió su ingreso oportuno a un centro de alta complejidad en la capital.

La acción fue coordinada por el Ministerio de Salud (Minsa), con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), en articulación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el acompañamiento del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). El traslado se realizó desde el Hospital San Martín de Pangoa hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde el paciente permanece bajo vigilancia médica especializada.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La madre del menor, Claro Santos Savaro, una mujer de 41 años que dio a luz por cesárea a su cuarto hijo, permanece hospitalizada debido a la intervención quirúrgica, mientras continúa con la recuperación posoperatoria, según la información brindada por el SAMU.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez alerta por posible suspensión de vuelos hacia Argentina: Paro afecta a 255 vuelos y 31.000 pasajeros

lr.pe

El menor permanece en UCI Neonatal

El bebé prematuro nacido el 14 de febrero y fue diagnosticado con asfixia perinatal, atresia esofágica (malformación que impide el paso de alimentos hacia el estómago), cardiopatía congénita y pie bot. Debido a la complejidad del cuadro, los especialistas determinaron que necesitaba tratamiento quirúrgico en un establecimiento con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y capacidad resolutiva avanzada.

Actualmente, el menor recibe atención en la UCI Neonatal del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde un equipo multidisciplinario evalúa su evolución y define las intervenciones correspondientes. Según informó el sector Salud, el SIS financia de manera integral los gastos médicos.

La coordinación entre las entidades permitió reducir tiempos de respuesta y asegurar que el recién nacido acceda a los procedimientos requeridos, pese a encontrarse inicialmente en una zona alejada del país.

Notas relacionadas
Científicos de Stanford descubren que la voz materna favorece el desarrollo cerebral de los bebés prematuros

Científicos de Stanford descubren que la voz materna favorece el desarrollo cerebral de los bebés prematuros

LEER MÁS
Hospital Cayetano Heredia inaugura primer banco de leche materna en Lima Norte

Hospital Cayetano Heredia inaugura primer banco de leche materna en Lima Norte

LEER MÁS
Encuentran feto en baño de centro de salud de Pimentel, Chiclayo: la PNP investiga el caso

Encuentran feto en baño de centro de salud de Pimentel, Chiclayo: la PNP investiga el caso

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran cuerpo sin vida de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac

Encuentran cuerpo sin vida de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bebé prematuro es salvado de morir tras ser evacuado de emergencia a Lima desde Junín

Fuertes lluvias en Perú EN VIVO: torrenteras destruyen casas y bloquean vías en Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones

La Tierra no es exclusiva: científicos descubren una cueva volcánica debajo de Venus y sería la más grande del sistema solar

Sociedad

Fuertes lluvias en Perú EN VIVO: torrenteras destruyen casas y bloquean vías en Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones

Tragedia en Lambayeque: adulto mayor muere a bordo de su auto al intentar cruzar badén inundado

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025