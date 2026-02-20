HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Entretenimiento

Amaranta celebrará su aniversario con dos grandes conciertos en el Parque de la Exposición: entradas, artistas invitados y más

Amaranta celebrará sus 10 años de trayectoria artística con artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y más.


Amaranta celebrará su aniversario en el Parque de la Exposición con artistas invitados. Foto: difusión.
Amaranta, una de las agrupaciones de música andina contemporánea más destacadas, celebra una década de trayectoria artística rindiendo homenaje a las tradiciones del Perú. Con el objetivo de alegrar a todos los corazones que han vibrado con su arte a lo largo de estos 10 años, el grupo festejará a lo grande este aniversario el 21 y 22 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Karina Benites, líder y voz principal de Amaranta, se mostró emocionada por los dos conciertos que ofrecerá en el Parque de la Exposición, los cuales prometen ser una experiencia profunda y emotiva. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

Los conciertos de Amaranta contarán con la participación de destacados artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D'Ambrosio y más. Foto: difusión.

Amaranta celebrará su aniversario con artistas invitados

Los conciertos de Amaranta por sus 10 años de carrera contarán con la participación de destacados artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y Mac Sandoval, además de bandas y orquestas, que se suman a esta gran celebración para rendir tributo a nuestra tierra y a su herencia musical.

En esta noche especial, sonarán canciones que cuenta con millones de reproducciones como ‘Mix tunantada’ y ‘Dime tú’, además de nuevos lanzamientos que marcan el camino artístico de la agrupación como ‘Paloma’ y ‘Pásame la Pilsen’. Será una noche cargada de música, magia, gratitud y orgullo cultural, donde la fuerza de los sonidos andinos se fusionará con arreglos contemporáneos que han definido el estilo de Amaranta a lo largo de los años. 

Trayectoria de Amaranta

Amaranta ha logrado conectar generaciones, llevando el alma del Perú a cada nota y convirtiendo la música en un puente de identidad, emoción y unión. Son diez años de historias contadas a través de cada canción, de escenarios recorridos y de un profundo amor por nuestras raíces.

Este concierto aniversario será más que un show; será un encuentro con nuestras raíces, nuestra memoria colectiva y la música que nos representa, en una noche pensada para celebrar lo que somos y de dónde venimos.

