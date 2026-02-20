Amaranta celebrará su aniversario en el Parque de la Exposición con artistas invitados. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Amaranta, una de las agrupaciones de música andina contemporánea más destacadas, celebra una década de trayectoria artística rindiendo homenaje a las tradiciones del Perú. Con el objetivo de alegrar a todos los corazones que han vibrado con su arte a lo largo de estos 10 años, el grupo festejará a lo grande este aniversario el 21 y 22 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición.



Karina Benites, líder y voz principal de Amaranta, se mostró emocionada por los dos conciertos que ofrecerá en el Parque de la Exposición, los cuales prometen ser una experiencia profunda y emotiva. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.



Los conciertos de Amaranta contarán con la participación de destacados artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y más. Foto: difusión.

Los conciertos de Amaranta por sus 10 años de carrera contarán con la participación de destacados artistas invitados como Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y Mac Sandoval, además de bandas y orquestas, que se suman a esta gran celebración para rendir tributo a nuestra tierra y a su herencia musical.



En esta noche especial, sonarán canciones que cuenta con millones de reproducciones como ‘Mix tunantada’ y ‘Dime tú’, además de nuevos lanzamientos que marcan el camino artístico de la agrupación como ‘Paloma’ y ‘Pásame la Pilsen’. Será una noche cargada de música, magia, gratitud y orgullo cultural, donde la fuerza de los sonidos andinos se fusionará con arreglos contemporáneos que han definido el estilo de Amaranta a lo largo de los años.



Trayectoria de Amaranta



Amaranta ha logrado conectar generaciones, llevando el alma del Perú a cada nota y convirtiendo la música en un puente de identidad, emoción y unión. Son diez años de historias contadas a través de cada canción, de escenarios recorridos y de un profundo amor por nuestras raíces.



Este concierto aniversario será más que un show; será un encuentro con nuestras raíces, nuestra memoria colectiva y la música que nos representa, en una noche pensada para celebrar lo que somos y de dónde venimos.

