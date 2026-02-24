Festival Bizarro confirmó el regreso de The Chameleons a Lima en 2026, noticia que ha despertado entusiasmo entre los seguidores del post-punk británico. La banda de culto prepara un concierto que incluirá tanto sus clásicos como temas de su más reciente álbum de estudio, 'Arctic Moon'.

El show forma parte de la gira latinoamericana 2026, la primera de gran escala que realizan en la región. La expectativa en Perú se alimenta del recuerdo de sus presentaciones en 2015, 2017 y 2019 bajo el nombre de The Chameleons Vox, proyecto liderado por el cantante y bajista Mark Burgess. En esta ocasión, llegan como The Chameleons para consolidar su vínculo con el público local.

¿Cuándo y dónde será el concierto de The Chameleons en Lima 2026?

El concierto de The Chameleons en Lima se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía (C.C. Leguía), ubicado en la avenida Arequipa, como parte de su tour por América Latina. La noticia reafirma la conexión especial que la agrupación mantiene con el público peruano, que ya los recibió en tres ocasiones anteriores.

La banda británica liderada por Mark Burgess debutó en 1981 y rápidamente se convirtió en referente del post-punk gracias a discos como 'Script of the Bridge' (1983), 'What Does Anything Mean? Basically' (1985) y 'Strange Times' (1986). Canciones como 'Second Skin' y 'Swamp Thing' siguen siendo himnos para los seguidores del género, y ahora se suman piezas de su reciente álbum 'Arctic Moon' (2025).

Preventa de entradas de The Chameleons por Ticketmaster

La productora confirmó que la preventa de entradas para el concierto de The Chameleons en Lima se realizará a través de Ticketmaster desde el jueves 26 de febrero de 2026 a las 11.00 a. m. Los detalles adicionales sobre precios y zonas estarán disponibles en las próximas horas.

La gira latinoamericana de la banda británica contemplaría, además, presentaciones en países como Argentina, Chile y Brasil, donde los seguidores también esperan información sobre la venta de boletos. En Perú, la expectativa se centra en la oportunidad de escuchar en vivo un repertorio que une los clásicos del post-punk con nuevas composiciones, en un escenario que promete reunir a distintas generaciones de fanáticos.