HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gustavo Gorriti en vivo: responde a la persecución política del el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Turkish Airlines llegará al Perú en 2027 con la ruta Estambul–Caracas–Lima: MTC destrabó proyecto paralizado por más de dos años

La llegada de Turkish Airlines potenciará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un importante hub aéreo en Sudamérica. La DGAC autorizó el tramo Caracas–Lima tras una gestión técnica que superó bloqueos de más de dos años.

Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional con llegada de Turkish Airlines a Perú.
Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional con llegada de Turkish Airlines a Perú. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado peruano a partir de 2027, con la operación de la ruta Estambul–Caracas–Lima. La nueva conexión busca ampliar la conectividad internacional del país y generar oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según informó el sector, la concreción de este proyecto fue posible gracias al trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que logró destrabar una iniciativa paralizada por más de dos años.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 26/06/26 | La República - LR+

El proceso incluyó coordinaciones con la Cancillería peruana y autoridades de Venezuela y Turquía.

PUEDES VER: SBS: proyecto plantea nuevos plazos para autorizar el ingreso de empresas financieras y de seguros, ¿qué cambios propone?

lr.pe

Derechos de quinta libertad permitieron concretar la operación

El MTC indicó que la DGAC desarrolló un trabajo técnico y diplomático para superar los obstáculos que mantenían paralizado el proyecto.

Como resultado de estas gestiones, el 23 de junio del 2026 se otorgó a Turkish Airlines la autorización y los derechos de quinta libertad para operar el tramo Caracas–Lima.

De acuerdo con la entidad, la articulación permanente entre la Cancillería peruana y las autoridades de Venezuela y Turquía fue clave para alcanzar este resultado, que permitirá el inicio de la operación aérea prevista para 2027.

PUEDES VER: ONP depositará pensión y gratificación en julio para miles de jubilados: ¿qué requisito se debe cumplir para cobrar el pago doble?

lr.pe

Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional

El ministerio señaló que la llegada de Turkish Airlines constituye uno de los principales logros de la política de Cielos Abiertos impulsada por el sector. Esta estrategia busca ampliar las conexiones internacionales del país y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Asimismo, destacó que la nueva ruta contribuirá a consolidar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un centro de conexión en Sudamérica. A través del hub de Estambul, Perú podrá conectarse con más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África.

Coordinaciones avanzan para el inicio de vuelos en 2027

Como parte de las siguientes etapas del proyecto, los equipos de Turkish Airlines y la DGAC ya coordinan los procesos de autorizaciones y facilitación mediante reuniones técnicas que continuarán durante las próximas semanas.

Estas sesiones permitirán definir el cronograma de implementación y culminar los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios para garantizar el inicio seguro y eficiente de los vuelos hacia el Perú en 2027.

El MTC afirmó que mantiene su labor para fortalecer la integración del país con el mundo mediante el impulso de nuevas rutas aéreas, la articulación intersectorial y el fomento de alianzas estratégicas, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico nacional y ampliar las opciones de transporte aéreo para la ciudadanía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿No puedes llamar tras un sismo? Así funciona la línea 119 del MTC para enviar mensajes de voz y avisar que estás a salvo

¿No puedes llamar tras un sismo? Así funciona la línea 119 del MTC para enviar mensajes de voz y avisar que estás a salvo

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

LEER MÁS
Así avanza el Tren Macho tras casi 100 años: nueva ruta costará US$339 millones e iniciará obras en mayo de 2027

Así avanza el Tren Macho tras casi 100 años: nueva ruta costará US$339 millones e iniciará obras en mayo de 2027

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
ONP depositará pensión y gratificación en julio para miles de jubilados: ¿qué requisito se debe cumplir para cobrar el pago doble?

ONP depositará pensión y gratificación en julio para miles de jubilados: ¿qué requisito se debe cumplir para cobrar el pago doble?

LEER MÁS
Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 26 de junio y cuál es el tipo de cambio?

Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 26 de junio y cuál es el tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

Gratificaciones y CTS para CAS: MEF defiende pago gradual y asegura que no todas las entidades pueden asumir el beneficio

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025