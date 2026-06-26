Turkish Airlines llegará al Perú en 2027 con la ruta Estambul–Caracas–Lima: MTC destrabó proyecto paralizado por más de dos años

Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional con llegada de Turkish Airlines a Perú. | Composición LR

Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional con llegada de Turkish Airlines a Perú. | Composición LR

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el ingreso oficial de Turkish Airlines al mercado peruano a partir de 2027, con la operación de la ruta Estambul–Caracas–Lima. La nueva conexión busca ampliar la conectividad internacional del país y generar oportunidades para el turismo, el comercio, las inversiones y el transporte de carga.

Según informó el sector, la concreción de este proyecto fue posible gracias al trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que logró destrabar una iniciativa paralizada por más de dos años.

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El proceso incluyó coordinaciones con la Cancillería peruana y autoridades de Venezuela y Turquía.

Derechos de quinta libertad permitieron concretar la operación

El MTC indicó que la DGAC desarrolló un trabajo técnico y diplomático para superar los obstáculos que mantenían paralizado el proyecto.

Como resultado de estas gestiones, el 23 de junio del 2026 se otorgó a Turkish Airlines la autorización y los derechos de quinta libertad para operar el tramo Caracas–Lima.

De acuerdo con la entidad, la articulación permanente entre la Cancillería peruana y las autoridades de Venezuela y Turquía fue clave para alcanzar este resultado, que permitirá el inicio de la operación aérea prevista para 2027.

Política de Cielos Abiertos fortalece conectividad internacional

El ministerio señaló que la llegada de Turkish Airlines constituye uno de los principales logros de la política de Cielos Abiertos impulsada por el sector. Esta estrategia busca ampliar las conexiones internacionales del país y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Asimismo, destacó que la nueva ruta contribuirá a consolidar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un centro de conexión en Sudamérica. A través del hub de Estambul, Perú podrá conectarse con más de 300 destinos en Europa, Asia, Medio Oriente y África.

Coordinaciones avanzan para el inicio de vuelos en 2027

Como parte de las siguientes etapas del proyecto, los equipos de Turkish Airlines y la DGAC ya coordinan los procesos de autorizaciones y facilitación mediante reuniones técnicas que continuarán durante las próximas semanas.

Estas sesiones permitirán definir el cronograma de implementación y culminar los procedimientos regulatorios y operacionales necesarios para garantizar el inicio seguro y eficiente de los vuelos hacia el Perú en 2027.

El MTC afirmó que mantiene su labor para fortalecer la integración del país con el mundo mediante el impulso de nuevas rutas aéreas, la articulación intersectorial y el fomento de alianzas estratégicas, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico nacional y ampliar las opciones de transporte aéreo para la ciudadanía.