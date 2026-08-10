AFP Integra busca convertirse en empresa de seguros y pensiones: ¿qué cambiará y qué falta para lograrlo?

AFP Integra inició el proceso para ampliar su negocio y dejar de concentrarse únicamente en la administración de fondos de pensiones. | Andina

AFP Integra inició el proceso para ampliar su negocio y dejar de concentrarse únicamente en la administración de fondos de pensiones. | Andina

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AFP Integra inició el proceso para ampliar su negocio y dejar de concentrarse únicamente en la administración de fondos de pensiones. La compañía presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) una solicitud para incorporar las rentas particulares a su oferta, una posibilidad que se abrió con la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

La empresa comunicó a sus clientes que esta solicitud se encuentra actualmente en evaluación. Si obtiene el visto bueno del regulador, Integra podrá ampliar sus actividades hacia el mercado de seguros y pensiones, con una oferta de productos que vaya más allá de la jubilación.

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El cambio no significa que Integra vaya a dejar de ser AFP ni que los fondos de sus afiliados vayan a pasar a otro esquema. La compañía remarcó que continuará administrando las cuentas individuales de capitalización y los fondos previsionales con normalidad.

¿Por qué AFP Integra quiere ampliar su negocio?

La posibilidad surge a partir del nuevo marco creado por la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. La reforma introdujo cambios en la estructura del sistema y abrió la puerta a una mayor participación de empresas financieras y aseguradoras. La SBS ya había planteado un marco para permitir que compañías del sistema financiero y de seguros puedan participar como administradoras de fondos de pensiones.

En ese nuevo escenario, Integra busca aprovechar el espacio para ofrecer productos adicionales a sus clientes.

La primera pieza de esta estrategia son las rentas particulares. Dicho de manera sencilla, se trata de productos que permiten obtener pagos periódicos a partir de un capital, bajo determinadas condiciones. No son lo mismo que una cuenta individual de AFP ni significan que los actuales fondos previsionales vayan a convertirse automáticamente en este tipo de producto.

Por ahora, Integra no ha informado las características comerciales que tendrían estas rentas ni cuándo podrían comenzar a ofrecerse. Primero debe terminar el proceso de evaluación ante la SBS.

Integra seguirá funcionando como AFP mientras espera la autorización

La eventual transformación del negocio no supone el cierre de AFP Integra ni un cambio automático para sus afiliados.

La empresa señala que sus cuentas individuales de capitalización, la administración de los fondos de pensiones y la relación con sus clientes continuarán normalmente.

Lo que cambiaría, si la SBS aprueba la solicitud, es el alcance de sus operaciones. Integra podría sumar productos de seguros y pensiones a su actual negocio previsional y, con ello, convertirse en una compañía con una oferta financiera más amplia.

La propia empresa describe este paso como parte de una estrategia de largo plazo para ofrecer soluciones más integrales a sus clientes, apoyándose en la experiencia acumulada durante más de tres décadas.