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El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que la propuesta de incrementar el sueldo mínimo a S/1.300 —anunciada por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje a la nación— se realizaría en dos armadas. La primera constaría de S/100 y la segunda, de S/70.

“Queremos que con eso (el aumento de la remuneración mínima vital) mejore el poder de compra de las personas que ganan el mínimo, pero vamos a manejarlo en dos momentos: uno posiblemente de S/100 y el otro de S/70 para cumplir el incrememto, para que el impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en los costos de estas empresas pequeñas”, informó en una conferencia de prensa para anunciar las medidas económicas que impulsará su sector.

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Asimismo, sobre una posible reducción del número de feriados -tema que fue abordado en el borrador del pedido de facultades legislativas-, Cuba precisó que “por ahora” no habría variación en su cantidad, pero que se les “optimizará en el margen”.

La propuesta contempla que todos los feriados —a excepción de los correspondientes a 28 de julio, Navidad y Año Nuevo— pasen a los viernes y de esta forma dinamizar el turismo y generar una mejor planificación de las actividades familiares.

“Optimizarlos en el margen es mover todos los feriados que no sean ni 28 de julio ni Navidad ni Año Nuevo, moverlos hacia el viernes […] si ya sabes tú, a principio de año, todos los feriados que pasan a los viernes puedes planificar mejor tus descansos familiares y laborales. También a todos los sectores de turismo pueden planificar mejor sus compras”, agregó.

La posible reducción del número de feriados fue un tema abordado en el borrador del pedido de facultades legislativas, que generó preocupacion por algunos diputados ante el recorte de beneficios laborales. Ahora la posición desde el Gobierno, sobre este tema, parece haber tenido otro giro.

Feriados

Comisiones de trabajo

Otro de los anuncios fue la conformación de una comisión presidencial para enfrentar los elevados niveles de evasión e incumplimiento tributario en el país. Cuba señaló que el grupo de trabajo estará enfocado principalmente en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el impuesto a la renta.

El titular del MEF sostuvo que el nivel de incumplimiento tributario del país supera el promedio de América Latina y el Caribe. La situación, según explicó, contrasta con el desempeño que el Perú suele mostrar en otros indicadores de la economía.

“Los indicadores de evasión tributaria, de incumplimiento tributario del IGV y de renta en Perú son demasiado altos”, afirmó el ministro.

Cuba alertó que, mientras el país mantiene mejores resultados relativos en materia monetaria y fiscal, el comportamiento de la recaudación presenta una situación diferente. En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar las acciones destinadas a lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones que ya establece la legislación.

La comisión tendrá carácter presidencial y estará encabezada por Manuel Estela, exfuncionario vinculado a la administración tributaria durante la década de 1990. También mencionó a Luis Alberto Arias como parte del grupo.

Sin embargo, durante el anuncio no se detallaron todavía todas las funciones que tendrá la comisión, el plazo para presentar sus propuestas ni las modificaciones normativas que eventualmente podrían plantearse. Estos elementos serán relevantes para determinar si el grupo de trabajo representará una nueva estrategia de fiscalización o si buscará reforzar herramientas que ya utiliza la administración tributaria.

Cuba hizo también un llamado a las personas naturales a que regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones tributarias.

“Hay personas naturales que me están escuchando, por favor pónganse al día con sus ingresos, declaren sus ingresos. Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley”, manifestó.

Asimismo, se informó que las otras tres comisiones que se formarán serán: para adecuar la reforma para enfrentar correctamente la elevada informalidad laboral (presidida por el economista Miguel Jaramillo); para la reforma de los mercados financieros (liderada por Martín Naranjo y Miguel Palomino); y de la reforma de la inversión pública (presidida por Milton Von Hesse).

Estas comisiones parten del paquete de reformas estructurales que regirán en el 2027. Además de las personas a cargo, recibirán apoyo de expertos internacionales.

Recaudar más sin aumentar tasas

El ministro de Economía sostuvo que la estrategia del Gobierno no parte de un incremento de las tasas tributarias. El objetivo, según explicó, es lograr que los contribuyentes paguen los impuestos que ya les corresponden de acuerdo con las normas vigentes.

“No les estamos cambiando las tasas, estamos haciendo que paguen lo que corresponde por las leyes peruanas”, afirmó.

La posición planteada por el MEF coloca el aumento del cumplimiento tributario como una vía para elevar los ingresos del Estado sin modificar las tasas de los principales impuestos. Esto implica que una parte del resultado dependerá de la capacidad de la administración tributaria para identificar actividades no declaradas, verificar la información presentada por los contribuyentes y hacer efectivas las sanciones cuando corresponda.