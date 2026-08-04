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Economía

Educación financiera: 9 de cada 10 mujeres peruanas aún no acceden a formación para administrar mejor su dinero

La falta de educación financiera continúa siendo una de las principales barreras para la autonomía económica de las mujeres en el Perú. Mientras miles lideran emprendimientos y administran los recursos de sus hogares, la mayoría no ha recibido capacitación para tomar decisiones sobre ahorro, crédito o planificación financiera, una brecha que también limita el crecimiento de sus negocios y su inclusión en el sistema financiero.

El manejo del presupuesto familiar y de los recursos de un emprendimiento exige herramientas que permitan planificar con mayor confianza y visión de largo plazo.
El manejo del presupuesto familiar y de los recursos de un emprendimiento exige herramientas que permitan planificar con mayor confianza y visión de largo plazo. | Composición LR/IA
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La educación financiera sigue siendo una tarea pendiente para las mujeres peruanas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nueve de cada diez mujeres en el país no han accedido a este tipo de formación, una situación que repercute en su capacidad para administrar sus ingresos, enfrentar imprevistos, planificar metas de ahorro y acceder a mejores oportunidades de financiamiento.

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El problema adquiere mayor relevancia si se considera el papel que desempeñan las mujeres en la economía peruana. Muchas son responsables de las finanzas del hogar, otras lideran emprendimientos o participan activamente en el mercado laboral, pero aún enfrentan obstáculos para tomar decisiones económicas con autonomía y acceder a herramientas que fortalezcan sus capacidades financieras.

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Ricardo Montero, gerente de Evaluación Analítica y Sostenibilidad de ASBANC, explicó que la necesidad de desarrollar programas especializados surgió tras identificar que las mujeres afrontan desafíos distintos a los de los hombres en materia financiera.

"Identificamos que las mujeres tienen un montón de retos que enfrentan en su vida que son diferentes a los que enfrentan los hombres. Pero no había cursos de educación financiera que abordaran específicamente este tipo de problemáticas", señaló durante una entrevista.

Entre esos desafíos mencionó que las decisiones relacionadas con la maternidad suelen tener un impacto diferente sobre la trayectoria laboral femenina. Asimismo, indicó que muchas mujeres aún no cuentan con plena autonomía para decidir sobre el uso de sus propios recursos económicos.

"Es importante poder generar la confianza y el conocimiento para que las mujeres puedan recuperar su autonomía y poder tomar sus propias decisiones", afirmó Montero.

Los indicadores reflejan esa brecha. Según datos citados por ASBANC, menos del 32% de las mujeres logra establecer y mantener una meta de ahorro, mientras que el 62% de las emprendedoras no accede al crédito formal, una limitación que restringe las posibilidades de expandir sus negocios y fortalecer su independencia económica.

Mujeres emprendedoras enfrentan retos para separar las finanzas del negocio y del hogar

La falta de educación financiera también tiene efectos directos sobre las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con Montero, alrededor del 56% de las microempresas del país son lideradas por mujeres, lo que convierte a este segmento en uno de los principales motores de la economía nacional.

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que las emprendedoras administran simultáneamente las finanzas del negocio y las del hogar, sin establecer una separación entre ambas.

"Lo que sucede en muchos de los casos es que las mujeres lideran la microempresa, pero también lideran las finanzas del hogar. Y no siempre hay una diferencia entre la gestión del dinero de la empresa con la gestión del dinero del hogar", explicó el representante de ASBANC.

Añadió que diferenciar ambos ámbitos resulta clave para mejorar tanto la sostenibilidad de los emprendimientos como la economía familiar, pues permite tomar decisiones con información más clara sobre ingresos, gastos e inversiones.

El especialista también sostuvo que la educación financiera no debe responder únicamente al género, sino a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, señaló que las necesidades de una trabajadora dependiente son distintas a las de una emprendedora, una trabajadora independiente o una mujer que administra exclusivamente la economía del hogar.

"Más allá de roles, son momentos de la vida de la mujer y decisiones que toman acerca de cómo quiere enfrentar su futuro", indicó Montero.

Bajo esa premisa, ASBANC e Interbank presentaron el curso gratuito 'Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro', disponible en la plataforma Finanzas al Toque. El programa está compuesto por siete módulos que abordan temas como educación financiera básica, organización de las finanzas personales, administración de ingresos independientes, finanzas para emprender, presupuesto familiar y planificación financiera de largo plazo.

Durante la presentación del programa, Montero sostuvo que uno de los principales objetivos es acercar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana.

"Las finanzas pueden generar estrés cuando no se cuenta con herramientas claras para decidir. Por eso, la educación financiera debe ser simple, útil y aplicable a la realidad de cada persona", manifestó.

La iniciativa también contempla alianzas con empresas, organizaciones sociales, comunidades de emprendedoras e instituciones educativas con el propósito de ampliar el alcance del programa y acercar estos contenidos a mujeres de distintas regiones del país.

Para el sistema financiero, reducir la brecha de educación financiera no solo representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera femenina, sino también para impulsar emprendimientos más sostenibles, mejorar la planificación económica de los hogares y ampliar el acceso a productos financieros formales. En ese contexto, el desarrollo de capacidades para administrar el dinero aparece como un componente cada vez más relevante para la autonomía económica y el crecimiento de las mujeres en el Perú.

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