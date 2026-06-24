Congreso: presentan moción de interpelación contra canciller Carlos Pareja por cuestionamientos en la segunda vuelta

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El Congreso presentó una moción de interpelación contra el canciller Carlos Pareja debido a los cuestionamientos formulados sobre el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. La propuesta parlamentaria, impulsada desde la bancada de Juntos por el Perú, solicita que el ministro de Relaciones Exteriores acuda al Pleno para responder un pliego de 23 preguntas relacionadas con el manejo de las actas de sufragio emitidas por los peruanos residentes en el exterior.

El documento centran sus observaciones en la decisión de no aplicar la digitalización de las actas electorales del extranjero durante la segunda vuelta. Según la moción, la Cancillería solicitó a la ONPE mantener el sistema tradicional de traslado físico de documentos, a pesar de que en anteriores procesos se habían utilizado mecanismos de transmisión digital para agilizar el envío de información.

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