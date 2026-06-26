Crédito gana protagonismo entre pequeños negocios: 5.2 millones de mypes accedieron al sistema financiero regulado

Tarjetas de crédito reflejan necesidades de liquidez en pequeños negocios, según informe de Equifax. | Composición LR/IA

Tarjetas de crédito reflejan necesidades de liquidez en pequeños negocios, según informe de Equifax. | Composición LR/IA

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El crédito se ha convertido en un componente relevante de la actividad financiera de millones de pequeños negocios en el Perú.

Un análisis del equipo de Data & Analytics de Equifax Perú identificó que 5.2 millones de personas vinculadas a una micro o pequeña empresa registraron al menos un crédito en el sistema financiero regulado durante los últimos 12 meses, lo que representa el 78% de este segmento.

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El estudio también muestra que las personas vinculadas a una mype mantienen una presencia crediticia 1.9 veces mayor que la población no mype.

Mientras el 78% de este grupo accedió al crédito formal, entre la población no mype la presencia de crédito alcanzó el 40%, lo que refleja una relación más activa con los productos financieros.

Mype y crédito regulado: una relación cada vez más activa

El análisis de Equifax Perú identificó a 6.77 millones de personas naturales vinculadas a una actividad mype.

Este universo incluye a quienes cuentan con RUC 10 y un negocio registrado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como a las personas que mantienen al menos un crédito mype en una entidad financiera formal.

La investigación también determinó que 1.4 millones de personas vinculadas a una actividad mype no registraron créditos en entidades financieras durante el último año, equivalente al 22% del segmento.

Sin embargo, el estudio precisa que la información no permite determinar si estas personas solicitaron financiamiento, utilizaron recursos propios, no requirieron crédito o recurrieron a otras fuentes de financiamiento.

Equifax: el reto es comprender el comportamiento financiero de las mype

La gerente de Data & Analytics de Equifax, Carolina Arias Andrade, señaló que los datos muestran que las mype mantienen una relación mucho más activa con el crédito de lo que suele pensarse.

Agregó que el reto ha dejado de ser únicamente el acceso a algún tipo de financiamiento para centrarse en comprender mejor las necesidades y el comportamiento financiero de millones de personas que combinan su actividad económica con el manejo de productos crediticios personales.

Asimismo, sostuvo que este comportamiento evidencia la necesidad de analizar con mayor profundidad la forma en que las personas vinculadas a pequeños negocios administran simultáneamente sus finanzas personales y las relacionadas con su actividad económica.

Tarjetas de crédito reflejan necesidades de liquidez en pequeños negocios

El informe también muestra que las personas vinculadas a una mype presentan una mayor utilización de tarjetas de crédito que la población no mype.

Para abril de 2026, este segmento utilizaba cerca del 45% de sus líneas de tarjeta, frente al 39% registrado entre la población no mype. Asimismo, en agosto de 2025 este grupo alcanzó un pico de utilización del 89% en sus tarjetas de crédito de consumo, antes de retroceder al 45% observado en abril de 2026.

Sobre estos resultados, Arias Andrade detalló que la mayor utilización de tarjetas entre las personas vinculadas a una mype podría estar asociada con las necesidades de liquidez de sus negocios y con la relación entre sus finanzas personales y empresariales.

Añadió que, si bien el estudio no permite conocer el destino de los fondos, sí evidencia que el crédito personal tiene un peso relevante en la realidad financiera de este segmento.

El análisis concluye que este comportamiento representa una oportunidad para que el sistema financiero comprenda mejor las necesidades de las personas vinculadas a estos negocios, considerando que suelen gestionar ingresos variables, ciclos de venta y requerimientos de liquidez distintos a los de la población no mype.