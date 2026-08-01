HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

El sorprendente remedio que usaban los monjes de la Edad Media hace más de 1.600 años para aliviar el estrés

La historia revela que el cansancio mental no es exclusivo del mundo moderno y que algunas prácticas desarrolladas en los monasterios buscaban recuperar el equilibrio emocional.

El estrés y el burnout, aunque se ven como problemas modernos, tienen raíces históricas.
El estrés y el burnout, aunque se ven como problemas modernos, tienen raíces históricas. | Foto: ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Aunque el estrés y el burnout suelen considerarse problemas propios de la vida moderna, documentos históricos muestran que síntomas similares ya preocupaban a los monjes hace más de 1.600 años. El religioso Juan Casiano describió un estado de agotamiento físico y emocional que los griegos llamaban akedia, asociado al desánimo, la fatiga y el rechazo hacia las tareas cotidianas.

Sus escritos revelan que este mal afectaba a quienes llevaban una vida de disciplina y aislamiento. Para enfrentarlo, Casiano propuso una estrategia basada en combinar diferentes tipos de actividad, una idea que hoy vuelve a despertar interés por su similitud con algunas recomendaciones sobre bienestar y productividad.

PUEDES VER: Un terreno árido de Costa Rica fue cubierto con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja:16 años después sorprendió a científicos

lr.pe

¿Cuál era el método de los monjes medievales para combatir el estrés?

Juan Casiano sostenía que alternar el trabajo intelectual con las labores manuales evitaba que cualquiera de las dos actividades se volviera agotadora. Cuando el esfuerzo mental generaba cansancio, aconsejaba dedicarse a tareas físicas; después, una vez recuperada la concentración, era momento de regresar a la reflexión.

Como ejemplo mencionaba al abad Paulo, un monje que tejía cestas durante todo el año, aun cuando no llegaba a venderlas. Más que el resultado, Casiano consideraba que mantenerse ocupado permitía reducir el desánimo y recuperar el equilibrio emocional.

PUEDES VER: Hallan en España un fósil humano de más de 200.000 años que revela una evolución más compleja de lo esperado

lr.pe

De la akedia al burnout: un problema que atraviesa los siglos

El concepto de akedia evolucionó con el paso del tiempo. Más adelante, el papa Gregorio Magno lo relacionó con la pereza y lo incorporó a la tradición cristiana como uno de los siete pecados capitales, aunque los síntomas descritos seguían reflejando una sensación de agotamiento y pérdida de motivación.

Siglos después, durante la Edad Media, la Iglesia comenzó a abordar este mal mediante conversaciones prolongadas en los confesionarios para conocer el origen del sufrimiento de cada persona. Recién en 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el burnout como un fenómeno asociado al estrés laboral crónico mal gestionado, aunque sus manifestaciones ya habían sido descritas muchos siglos antes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El insólito método que se aplicó en las islas Galápagos para eliminar más de 140.000 cabras invasoras y recuperar su ecosistema

El insólito método que se aplicó en las islas Galápagos para eliminar más de 140.000 cabras invasoras y recuperar su ecosistema

LEER MÁS
Llevaron cinco gatos a una isla para acabar con una plaga de ratones, pero provocaron la muerte de aves nativas por más de 70 años

Llevaron cinco gatos a una isla para acabar con una plaga de ratones, pero provocaron la muerte de aves nativas por más de 70 años

LEER MÁS
China construye un gigantesco aeropuerto sobre una isla artificial de 20 km²: el mayor desafío no está en la ingeniería

China construye un gigantesco aeropuerto sobre una isla artificial de 20 km²: el mayor desafío no está en la ingeniería

LEER MÁS
La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

LEER MÁS
Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un terreno árido de Costa Rica fue cubierto con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja:16 años después sorprendió a científicos

Un terreno árido de Costa Rica fue cubierto con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja:16 años después sorprendió a científicos

LEER MÁS
Una civilización perdida bajo la selva: científicos hallan más de 400 centros ceremoniales que reescriben el pasado de la Amazonía

Una civilización perdida bajo la selva: científicos hallan más de 400 centros ceremoniales que reescriben el pasado de la Amazonía

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025