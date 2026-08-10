¿Quién es Catherin Palomino? conoce a la diputada de Juntos por el Perú vinculada a Pedro Castillo

Catherin Palomino ha sido acusada de amenazar a familiares del expresidente Pedro Castillo | Composición: LR

Catherin Palomino ha sido acusada de amenazar a familiares del expresidente Pedro Castillo | Composición: LR

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La diputada Catherin Palomino Casavilca es abogada egresada de la Universidad Alas Peruanas y fue elegida diputada por la región Huancavelica en las Elecciones Generales de 2026, representando a la alianza de Juntos por el Perú, con más de 13.000 votos según los resultados electorales de ese proceso.

En las últimas horas, la diputada ha quedado envuelta en un escándalo político luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera chats de WhatsApp que se le atribuyen, dirigidos contra familiares del expresidente.

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En esos mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, la parlamentaria habría insultado a una pariente directa de Castillo y exigido una indemnización de 300.000 soles a un sobrino del exmandatario por presuntas injurias. Además, en uno de los chats también se afirma sostener una relación sentimental con Castillo.

Su carrera política inició antes de su elección. Desde julio de 2024, Palomino estaba afiliada al partido Todo con el Pueblo, la organización política vinculada a Pedro Castillo y su familia. En esta agrupación construyó su capital político inicial.

El 24 de julio de 2026, durante la ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral, Palomino dedicó su juramentación a pedir la libertad de Castillo y lo calificó como el mejor presidente del Perú.

Presentó proyecto de ley para derogar leyes procrimen

Las denuncias contra Palomino coinciden con sus primeros trabajos legislativos. La parlamentaria presentó recientemente un proyecto de ley en el que solicita la derogación del paquete legislativo denominado leyes procrimen.

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A raíz de la denuncia periodística, colegas parlamentarios han pedido que el caso sea revisado por la recién instalada Comisión de Ética del Congreso. De acuerdo con el abogado Alejandro Rospigliosi, consultado por el programa dominical, de confirmarse, los mensajes constituirían un abuso de poder y una infracción al Código de Ética parlamentario.