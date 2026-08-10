¿Quién es Catherin Palomino? conoce a la diputada de Juntos por el Perú vinculada a Pedro Castillo
La congresista, elegida por Huancavelica, había solicitado recientemente la derogación de las leyes procrimen. A raíz de los chats atribuidos, donde se leen ataques hacia un familiar del expresidente, otros parlamentarios han pedido que se derive su caso a la Comisión de Ética.
- Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"
- Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp
La diputada Catherin Palomino Casavilca es abogada egresada de la Universidad Alas Peruanas y fue elegida diputada por la región Huancavelica en las Elecciones Generales de 2026, representando a la alianza de Juntos por el Perú, con más de 13.000 votos según los resultados electorales de ese proceso.
En las últimas horas, la diputada ha quedado envuelta en un escándalo político luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera chats de WhatsApp que se le atribuyen, dirigidos contra familiares del expresidente.
TE RECOMENDAMOS
Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR
En esos mensajes, enviados entre mayo y junio de 2026, la parlamentaria habría insultado a una pariente directa de Castillo y exigido una indemnización de 300.000 soles a un sobrino del exmandatario por presuntas injurias. Además, en uno de los chats también se afirma sostener una relación sentimental con Castillo.
PUEDES VER: Ernesto Zunini pide a ministro Elmer Cuba eliminar privilegios tributarios: "No aplique la ley del embudo"
Su carrera política inició antes de su elección. Desde julio de 2024, Palomino estaba afiliada al partido Todo con el Pueblo, la organización política vinculada a Pedro Castillo y su familia. En esta agrupación construyó su capital político inicial.
El 24 de julio de 2026, durante la ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral, Palomino dedicó su juramentación a pedir la libertad de Castillo y lo calificó como el mejor presidente del Perú.
PUEDES VER: Víctor Piñán cuestiona silencio de Miguel Torres tras robo en su despacho: "Parece que lo pasan por agua tibia"
Presentó proyecto de ley para derogar leyes procrimen
Las denuncias contra Palomino coinciden con sus primeros trabajos legislativos. La parlamentaria presentó recientemente un proyecto de ley en el que solicita la derogación del paquete legislativo denominado leyes procrimen.
PUEDES VER: Registran citas con Keiko Fujimori en el Despacho Presidencial mientras ella estaba de viaje
A raíz de la denuncia periodística, colegas parlamentarios han pedido que el caso sea revisado por la recién instalada Comisión de Ética del Congreso. De acuerdo con el abogado Alejandro Rospigliosi, consultado por el programa dominical, de confirmarse, los mensajes constituirían un abuso de poder y una infracción al Código de Ética parlamentario.