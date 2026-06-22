Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

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El tráfico aéreo internacional del Perú registró en abril su primera caída del año. Según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el flujo de pasajeros internacionales retrocedió 0,50% frente al mismo mes de 2025. La desaceleración ya se venía observando desde comienzos de 2026. En enero, el tráfico internacional crecía 9,55% interanual; en febrero, el avance bajó a 9,12%; y en marzo cayó a 5,55%, hasta entrar en terreno negativo en abril.

De acuerdo con la DGAC, el tráfico internacional total, que suma pasajeros embarcados y desembarcados y que en su gran mayoría transita por el Jorge Chávez, pasó de 1.026.141 personas en enero de 2025 a 1.124.140 en enero de 2026. Ese ritmo de expansión se fue reduciendo progresivamente hasta llegar a abril, mes en el que el Perú recibió 959.123 pasajeros frente a los 963.934 registrados en el mismo mes de 2025.

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En los tres primeros meses del año el país seguía sumando pasajeros respecto al año anterior, aunque a un ritmo cada vez menor.

Aeropuerto Jorge Chávez: desaceleración y cambios en el hub regional

Una de las explicaciones que se ha planteado para esta desaceleración es la TUUA de transferencia internacional, una tarifa cuyo cobro arrancó el 7 de diciembre pasado y que se aplica a los pasajeros que hacen escala o conexión en el Jorge Chávez con destino u origen internacional.

Quienes cuestionan la tarifa sostienen que esta habría encarecido relativamente el uso de Lima como punto de tránsito frente a otros hubs de la región, lo que coincidiría en el tiempo con la pérdida de rutas de conexión hacia el aeropuerto. El MTC y LAP, por su parte, han puesto el énfasis en otros indicadores —como el récord histórico de pasajeros internacionales del primer trimestre de 2026— para sostener que el aeropuerto mantiene su posición como centro de conexiones regional.

Cabe recordar que el pasado 2 de junio el MTC y LAP firmaron la Adenda N°9 al contrato de concesión del aeropuerto, que eliminó la TUUA de transferencia nacional a cambio de una compensación económica a favor de LAP. La tarifa internacional no fue modificada en esa adenda y se mantendrá vigente hasta el final de la concesión, en 2041, conforme a los términos ya establecidos en el contrato original.

Si bien la coincidencia entre la entrada en vigor de esta tarifa y la desaceleración mes a mes del tráfico internacional ha sido señalada como un posible factor explicativo, no es necesariamente la única variable en juego: el desvío de rutas hacia otros hubs regionales también responde a decisiones comerciales de las aerolíneas y a la expansión de la oferta de vuelos directos en mercados como Chile, Ecuador y Argentina, que vienen ampliando su conectividad.

Chile, Ecuador y Argentina ganan las rutas que pierde Lima

En junio se anunció que la ruta Quito-Santiago volverá a operar desde octubre de 2026 y lo hará sin escala en Lima. Con ello, ya son más de diez las nuevas rutas en Latinoamérica que dejan de usar al Aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión. Entre ellas figuran Bogotá-Orlando, São Paulo-Punta Cana y Santiago-Cartagena.

La tendencia también se ve en otros mercados. Esta semana, la aerolínea Arajet inauguró la ruta directa Rosario-Punta Cana, conectando Argentina con el Caribe sin pasar por Lima. Al mismo tiempo, varias rutas internacionales desde y hacia el Perú fueron canceladas, entre ellas Lima-La Habana, Lima-Orlando, Lima-Curazao, Lima-Florianópolis, Lima-Tucumán, Lima-Cancún, Lima-Guatemala y Lima-Belo Horizonte.

En la práctica, esto significa que Lima está perdiendo espacio como hub regional. Rutas y pasajeros que antes hacían conexión en el Jorge Chávez ahora están siendo captados por otros aeropuertos de la región, especialmente en Chile, Ecuador y Argentina.