HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

La caída del tráfico internacional se da en medio del cobro de la TUUA de transferencia y de cambios en las rutas aéreas de la región que estarían reduciendo las conexiones a través de Lima.

El tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026.
El tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026. | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Escuchar
Resumen
Compartir

El tráfico aéreo internacional del Perú registró en abril su primera caída del año. Según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el flujo de pasajeros internacionales retrocedió 0,50% frente al mismo mes de 2025. La desaceleración ya se venía observando desde comienzos de 2026. En enero, el tráfico internacional crecía 9,55% interanual; en febrero, el avance bajó a 9,12%; y en marzo cayó a 5,55%, hasta entrar en terreno negativo en abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la DGAC, el tráfico internacional total, que suma pasajeros embarcados y desembarcados y que en su gran mayoría transita por el Jorge Chávez, pasó de 1.026.141 personas en enero de 2025 a 1.124.140 en enero de 2026. Ese ritmo de expansión se fue reduciendo progresivamente hasta llegar a abril, mes en el que el Perú recibió 959.123 pasajeros frente a los 963.934 registrados en el mismo mes de 2025.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
En los tres primeros meses del año el país seguía sumando pasajeros respecto al año anterior, aunque a un ritmo cada vez menor.

En los tres primeros meses del año el país seguía sumando pasajeros respecto al año anterior, aunque a un ritmo cada vez menor.

Aeropuerto Jorge Chávez: desaceleración y cambios en el hub regional

Una de las explicaciones que se ha planteado para esta desaceleración es la TUUA de transferencia internacional, una tarifa cuyo cobro arrancó el 7 de diciembre pasado y que se aplica a los pasajeros que hacen escala o conexión en el Jorge Chávez con destino u origen internacional.

Quienes cuestionan la tarifa sostienen que esta habría encarecido relativamente el uso de Lima como punto de tránsito frente a otros hubs de la región, lo que coincidiría en el tiempo con la pérdida de rutas de conexión hacia el aeropuerto. El MTC y LAP, por su parte, han puesto el énfasis en otros indicadores —como el récord histórico de pasajeros internacionales del primer trimestre de 2026— para sostener que el aeropuerto mantiene su posición como centro de conexiones regional.

PUEDES VER: Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

lr.pe

Cabe recordar que el pasado 2 de junio el MTC y LAP firmaron la Adenda N°9 al contrato de concesión del aeropuerto, que eliminó la TUUA de transferencia nacional a cambio de una compensación económica a favor de LAP. La tarifa internacional no fue modificada en esa adenda y se mantendrá vigente hasta el final de la concesión, en 2041, conforme a los términos ya establecidos en el contrato original.

Si bien la coincidencia entre la entrada en vigor de esta tarifa y la desaceleración mes a mes del tráfico internacional ha sido señalada como un posible factor explicativo, no es necesariamente la única variable en juego: el desvío de rutas hacia otros hubs regionales también responde a decisiones comerciales de las aerolíneas y a la expansión de la oferta de vuelos directos en mercados como Chile, Ecuador y Argentina, que vienen ampliando su conectividad.

PUEDES VER: ¿Podrás aportar a tu AFP desde Yape o Plin? SBS propone pagos previsionales por billeteras digitales

lr.pe

Chile, Ecuador y Argentina ganan las rutas que pierde Lima

En junio se anunció que la ruta Quito-Santiago volverá a operar desde octubre de 2026 y lo hará sin escala en Lima. Con ello, ya son más de diez las nuevas rutas en Latinoamérica que dejan de usar al Aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión. Entre ellas figuran Bogotá-Orlando, São Paulo-Punta Cana y Santiago-Cartagena.

La tendencia también se ve en otros mercados. Esta semana, la aerolínea Arajet inauguró la ruta directa Rosario-Punta Cana, conectando Argentina con el Caribe sin pasar por Lima. Al mismo tiempo, varias rutas internacionales desde y hacia el Perú fueron canceladas, entre ellas Lima-La Habana, Lima-Orlando, Lima-Curazao, Lima-Florianópolis, Lima-Tucumán, Lima-Cancún, Lima-Guatemala y Lima-Belo Horizonte.

En la práctica, esto significa que Lima está perdiendo espacio como hub regional. Rutas y pasajeros que antes hacían conexión en el Jorge Chávez ahora están siendo captados por otros aeropuertos de la región, especialmente en Chile, Ecuador y Argentina.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trabaja en el aeropuerto Jorge Chávez: ofrecen más de 100 vacantes y solo necesitas secundaria completa

Trabaja en el aeropuerto Jorge Chávez: ofrecen más de 100 vacantes y solo necesitas secundaria completa

LEER MÁS
Inauguran moderno centro de control aéreo con inversión de US$9,1 millones: beneficiará a 45 millones de pasajeros con alta tecnología

Inauguran moderno centro de control aéreo con inversión de US$9,1 millones: beneficiará a 45 millones de pasajeros con alta tecnología

LEER MÁS
MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 22 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?

Congreso aprueba reducción del impuesto predial para personas con discapacidad severa: ¿qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios?

LEER MÁS
Constancia de no adeudo: ¿cómo solicitarla GRATIS para pedir nuevos préstamos?

Constancia de no adeudo: ¿cómo solicitarla GRATIS para pedir nuevos préstamos?

LEER MÁS
Sunat rematará 100 bienes embargados valorizados en más de S/37 millones: hay depósitos, casas y terrenos desde S/2.300, ¿cómo participar?

Sunat rematará 100 bienes embargados valorizados en más de S/37 millones: hay depósitos, casas y terrenos desde S/2.300, ¿cómo participar?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025