Ahora Nación propone crear una comisión investigadora por muertes ocurridas en protestas entre 2022 y 2026

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La bancada de Ahora Nación presentó una moción de orden del día para proponer la creación de una Comisión Investigadora que analice los hechos suscitados, determine las responsabilidades políticas y, de ser el caso, formule las denuncias correspondientes por las afectaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 17 de febrero de 2026, durante los mandatos presidenciales de Dina Boluarte y José Jerí Oré.

La Comisión Investigadora tendría un plazo de 90 días hábiles. El documento presentado ante la Mesa Directiva incluye los nombres de peruanos que fueron asesinados durante las protestas registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, La Libertad, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco y otras zonas del país.

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Asimismo, la moción detalla las cifras oficiales de fallecidos durante las protestas y cuestiona el uso ilegítimo de la fuerza. El escrito señala que las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte dejaron 49 civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden y otros 11 fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras. A ello se suman siete integrantes de las fuerzas del orden —un policía y seis militares— que murieron en el contexto del conflicto. El documento también pone énfasis en la muerte de Mauricio Ruiz Sanz, conocido como 'Trvko', quien fue asesinado durante las manifestaciones contra el gobierno de José Jerí.

“Resulta de justicia y de especial interés nacional realizar las indagaciones necesarias a fin de determinar las posibles responsabilidades de autoridades, agentes del orden y otros, por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida, la integridad física y el derecho a la protesta, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022, durante las gestiones de Dina Boluarte y José Jerí Oré”, señala la moción presentada.