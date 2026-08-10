Gobernador denuncia que la ANA trata de simular trabajos en ríos ante la llegada de Keiko Fujimori a Lambayeque

Jorge Pérez Flores, gobernador de Lambayeque, denuncia que la ANA trata de simular trabajos en ríos ante la llegada de Keiko Fujimori. | Créditos: Emmanuel Moreno / URPI-LR

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Este martes 11 de agosto se anunció la llegada de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a la región Lambayeque con el fin de supervisar los trabajos de prevención en los ríos y establecer coordinaciones con las autoridades locales ante las posibles lluvias del Fenómeno El Niño.

En este escenario, el gobernador regional Jorge Pérez Flores denunció que desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se comunicaron con él con la intención de que se les permita llevar maquinaria a la zona de Rinconazo (Tumán), donde el Gobierno Regional de Lambayeque realiza trabajos de defensas ribereñas, con la misión de armar un "falso trabajo en conjunto".

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"Ayer me llamó un representante de la ANA para decirme que en las obras de defensas ribereñas que estamos haciendo en Rinconazo puedan poner su maquinaria porque la presidenta va a llegar y para que salgan que la ANA está trabajado”, denunció.

Ante el intento de mostrar una falsa operatividad frente a las altas autoridades, Pérez exhortó a la presidenta a terminar con el engaño institucional y solicitó que se aparte a los responsables que quisieron montar la simulación.

“Señora presidenta, por favor, deshágase de esa gente que no trabaja, que maquilla, que la quiere engañar, que quiere que usted llegue a Lambayeque para llevarla a Rinconazo, al río, para que se tomen la foto y se diga que se está haciendo un trabajo”.

La autoridad regional también manifestó la necesidad de contar con funcionarios comprometidos para la prevención. “El Ministerio de Desarrollo Agrario tiene que tener gente proactiva, trabajadora, PSI [Programa Subsectorial de Irrigaciones] y ANA son entes muy activadores”, dijo el gobernador.

La situación de prevención ante las lluvias es “crítica”

Pérez reveló que la situación de la región Lambayeque frente a las lluvias es "crítica" debido a que los trabajos de defensas ribereñas a cargo de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en las cinco cuencas solo tienen un 15% de avance.

“Se ha considerado solamente, dentro del último reporte que tengo, avance del 15% de reconstrucción con cambios en Lambayeque por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros”. Además, también señaló que en Piura el avance es nulo.

Del mismo modo, el gobernador reveló que se identificaron puntos críticos de desborde que dejarían a más de 150.000 personas damnificadas. “Son 80 puntos críticos, en los cuales el Gobierno Regional está actuando en siete. El grueso lo tienen las municipalidades. Para ellos necesitamos aproximadamente 900.000 galones de combustible para la maquinaria que ya le compramos a los gobiernos locales".