Los trabajadores del sector público también tendrán fechas específicas: del 14 al 25 de agosto según su entidad. | Foto: composición LR

Los trabajadores del sector público también tendrán fechas específicas: del 14 al 25 de agosto según su entidad. | Foto: composición LR

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El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 para pensionistas y trabajadores del sector público. La programación, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece las fechas en las que se realizarán los depósitos de pensiones y remuneraciones durante este mes.

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros en recibir el abono serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que los demás regímenes pensionarios y los trabajadores de la administración pública accederán a sus depósitos en fechas posteriores. Conocer el cronograma permitirá identificar el día previsto para el pago según el régimen al que pertenece cada beneficiario.

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Cronograma de pago para pensionistas de la ONP en agosto de 2026

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobrarán sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C .

apellidos de la . martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L .

apellidos de la . miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q .

apellidos de la . jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z .

apellidos de la . Del 17 al 26 de agosto: pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio.

pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio. viernes 14 de agosto: depósito para pensionistas de convenios internacionales y de los regímenes comprendidos en la Ley N.° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

Fechas de pago para pensionistas de la Ley N.° 20530 y trabajadores del sector público

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530 recibirán el depósito de acuerdo con la entidad pública a la que pertenecen:

viernes 14 de agosto: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

En el caso de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública, el cronograma de depósitos será el siguiente:

jueves 20 de agosto: Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.

Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas. viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec. martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma fue establecido por el MEF para el año fiscal 2026 y será aplicado por el Banco de la Nación durante agosto. Antes de acudir a una agencia o realizar una operación, los beneficiarios pueden verificar la fecha correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo estará disponible el depósito.