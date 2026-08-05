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Economía

Cronograma de pagos de sueldos y pensiones de agosto 2026 vía Banco de la Nación: conoce las fechas de depósito

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) serán los primeros en recibir sus pagos, distribuidos a partir del diez de agosto según la letra inicial del apellido paterno.

Los trabajadores del sector público también tendrán fechas específicas: del 14 al 25 de agosto según su entidad.
Los trabajadores del sector público también tendrán fechas específicas: del 14 al 25 de agosto según su entidad. | Foto: composición LR
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El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 para pensionistas y trabajadores del sector público. La programación, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece las fechas en las que se realizarán los depósitos de pensiones y remuneraciones durante este mes.

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De acuerdo con el calendario oficial, los primeros en recibir el abono serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mientras que los demás regímenes pensionarios y los trabajadores de la administración pública accederán a sus depósitos en fechas posteriores. Conocer el cronograma permitirá identificar el día previsto para el pago según el régimen al que pertenece cada beneficiario.

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Cronograma de pago para pensionistas de la ONP en agosto de 2026

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobrarán sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. El calendario oficial contempla las siguientes fechas:

  • lunes 10 de agosto: apellidos de la A a la C.
  • martes 11 de agosto: apellidos de la D a la L.
  • miércoles 12 de agosto: apellidos de la M a la Q.
  • jueves 13 de agosto: apellidos de la R a la Z.
  • Del 17 al 26 de agosto: pago a domicilio para los beneficiarios que cuentan con este servicio.
  • viernes 14 de agosto: depósito para pensionistas de convenios internacionales y de los regímenes comprendidos en la Ley N.° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

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Fechas de pago para pensionistas de la Ley N.° 20530 y trabajadores del sector público

Los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530 recibirán el depósito de acuerdo con la entidad pública a la que pertenecen:

  • viernes 14 de agosto: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
  • lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.
  • martes 18 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
  • miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

En el caso de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública, el cronograma de depósitos será el siguiente:

  • jueves 20 de agosto: Educación (incluidas universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, además de Energía y Minas.
  • viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.
  • lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, además de Reniec.
  • martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma fue establecido por el MEF para el año fiscal 2026 y será aplicado por el Banco de la Nación durante agosto. Antes de acudir a una agencia o realizar una operación, los beneficiarios pueden verificar la fecha correspondiente a su régimen o entidad para conocer cuándo estará disponible el depósito.

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