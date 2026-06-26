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¿No puedes llamar tras un sismo? Así funciona la línea 119 del MTC para enviar mensajes de voz y avisar que estás a salvo

Tras el terremoto en Venezuela, el MTC recordó que este servicio gratuito funciona las 24 horas del día, a nivel nacional, y ayuda a reducir la congestión de las redes telefónicas en momentos críticos.

El MTC recordó que el servicio es totalmente gratuito y no hace falta usar el saldo.
El MTC recordó que el servicio es totalmente gratuito y no hace falta usar el saldo. | Composición LR
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Tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido en Venezuela, y ante la posibilidad de lluvias intensas u otras emergencias que afecten las comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a la ciudadanía que está disponible la línea 119, un servicio gratuito de mensajería de voz para informar a familiares sobre el estado de una persona cuando las redes telefónicas se encuentran congestionadas.

Conocido como el Sistema de Mensajería 119, este mecanismo está diseñado para facilitar la comunicación en situaciones de desastre natural o emergencia. El servicio funciona mediante un buzón de voz asociado al número telefónico del usuario, donde es posible dejar un mensaje de hasta un minuto de duración que permanecerá almacenado por un mínimo de siete días.

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¿Cómo funciona la línea 119?

El procedimiento es sencillo. Si una persona se encuentra en una zona afectada por una emergencia, debe llamar al 119, seleccionar la opción 1 y grabar un breve mensaje en el que indique su situación o estado.

Posteriormente, los familiares o amigos que deseen conocer información sobre esa persona solo deberán marcar el 119, elegir la opción 2 e ingresar el número telefónico del usuario para escuchar el mensaje previamente grabado.

En el caso de los teléfonos fijos, será necesario anteponer el código de área antes de ingresar el número correspondiente.

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Disponible las 24 horas durante todo el año

El MTC informó que este servicio se encuentra operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y está disponible a nivel nacional tanto para usuarios de telefonía móvil como fija.

Uno de los principales beneficios de la línea 119 es que ayuda a reducir la congestión de las redes telefónicas, un problema frecuente durante sismos, huaicos, inundaciones y otras emergencias, cuando miles de personas intentan comunicarse simultáneamente con sus familiares.

MTC exhorta a la ciudadanía a prepararse

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo un llamado a la ciudadanía para conocer y utilizar esta herramienta como parte de las medidas de preparación frente a desastres naturales.

La entidad señaló que la línea 119 permite mantener el contacto con familiares en momentos críticos, incluso cuando las llamadas convencionales presentan dificultades debido a la saturación de las redes de telecomunicaciones.

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