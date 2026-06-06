Este país tiene el mejor postre del mundo y desplaza hasta en seis puestos a la cremolada de Perú: el queso entre sus ingredientes

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El Antakya künefesi, un postre tradicional turco, fue declarado el mejor postre del mundo, según el ranking oficial 100 Best Desserts in the World 2026 de TasteAtlas, plataforma global de gastronomía que recopila miles de valoraciones de comensales y expertos de todo el mundo. Originario de la ciudad de Antakya, en el sur de Turquía, combina masa kadayıf finamente desmenuzada con queso sin sal y se empapa en un almíbar dulce.

Aunque en los primeros puestos de este listado también figuran clotted cream ice cream del Reino Unido, strudel del norte de Italia y el gelato al pistacchio italiano, la presencia turca en los primeros lugares no es aislada: además del künefesi, otros postres como Gaziantep baklavası y fıstıklı sarma aparecen destacados dentro del top 10 global.

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América Latina, relegada por Europa

La gastronomía de América Latina, reconocida por cocinas como la peruana y la mexicana, no aparece hasta la séptima posición. El tembleque, un pudín de coco originario de Puerto Rico, figura como el mejor postre de la región con una puntuación de 4,42 y es el único representante dentro del top 10 del listado de TasteAtlas 2026.

Este postre tradicional puertorriqueño se prepara con leche de coco, almidón de maíz, azúcar y canela. Se caracteriza por su textura suave y ligeramente gelificada —su nombre deriva del verbo temblar, por su particular consistencia— y se sirve principalmente en celebraciones y festividades familiares.

Perú, fuera del top 10

La cremolada, el refrescante postre peruano elaborado a base de fruta licuada y hielo granizado, figura en el ranking mundial con una puntuación de 4,38, pero ocupa el puesto 11. Queda, al menos, seis posiciones por debajo del tembleque puertorriqueño y fuera de los primeros 10 lugares del listado 2026.

La presencia de la cremolada en el top 15 mundial mantiene a Perú en el mapa gastronómico internacional, aunque lejos de los puestos más altos del ranking. Otros postres peruanos también aparecen en la lista: el turrón de Doña Pepa se ubica en el puesto 26 y le siguen preparaciones como el queso helado y el suspiro a la limeña.