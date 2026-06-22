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Así avanza el Tren Macho tras casi 100 años: nueva ruta costará US$339 millones e iniciará obras en mayo de 2027

La obra, a cargo de Cofeperú, incluye 128.2 km de vía férrea, 7 estaciones y moderno material rodante, mejorando la conectividad entre Junín y Huancavelica.

Proyecto de modernización del ferrocarril Huancayo–Huancavelica entra a fase decisiva tras casi un siglo de operación
Proyecto de modernización del ferrocarril Huancayo–Huancavelica entra a fase decisiva tras casi un siglo de operación | Foto referencial generado con IA/LR.
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El proyecto de modernización del ferrocarril Huancayo–Huancavelica, conocido como el 'Tren Macho', entra a una fase decisiva tras casi un siglo de operación. La obra, valorizada en US$339 millones, tiene previsto iniciar trabajos en mayo de 2027 y apunta a una renovación integral del sistema ferroviario entre Junín y Huancavelica.

Se ejecuta bajo una Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, con la concesión a cargo de la empresa Concesionaria Ferroviaria del Perú (Cofeperú) por un plazo de 30 años, con el objetivo de modernizar la infraestructura, el material rodante y la operación del servicio. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) cumple la función de supervisión y fiscalización del cumplimiento contractual, así como del avance técnico de la modernización del ferrocarril.

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Proyecto entra a etapa clave antes del inicio de obras

El Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de obras civiles registra un avance del 67% a mayo de 2026, una fase determinante antes del inicio de la ejecución. Este documento define el diseño final de la vía férrea, estaciones, puentes y túneles que formarán parte del nuevo sistema ferroviario.

En paralelo, Ositrán realiza inspecciones en campo en distintos puntos de la ruta, como Aguas Calientes, Cuenca, el puente Chinche y las estaciones Manuel Tellería y Huancavelica. Estas visitas permiten verificar el estado de la infraestructura existente y contrastar el diseño de futuras obras con los estándares del contrato.

Cronograma fija inicio de obras para 2027

El cronograma del proyecto establece la aprobación de los expedientes técnicos hacia fines de 2026, el cierre financiero en abril de 2027 y el inicio de obras en mayo del mismo año. Con ello, el proyecto ingresará a su fase de construcción tras varios años de planificación y estructuración.

La intervención contempla 128.2 kilómetros de vía férrea, distribuidos en dos tramos, además de 7 estaciones, 20 paraderos, 15 puentes y 38 túneles. También incluye la renovación completa del material rodante con locomotoras diésel-eléctricas, coches y automotores modernos.

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Más de un millón de pasajeros al año en proyección

Con la renovación del servicio, se estima que el ferrocarril superará el millón de pasajeros al año, lo que permitirá mejorar la conectividad entre Junín y Huancavelica. El proyecto busca reforzar la seguridad, reducir tiempos de viaje y modernizar un sistema ferroviario con casi un siglo de operación continua.

La información fue presentada durante la sesión ordinaria N.° 38 del Consejo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional, correspondiente al periodo 2024-2026.

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