EsSalud en crisis: Sheput anuncia auditoría a compras de medicinas y evalúa declaratoria de emergencia

Sheput anuncia auditoría a EsSalud y evalúa declarar en emergencia la institución. | Composición LR

Sheput anuncia auditoría a EsSalud y evalúa declarar en emergencia la institución. | Composición LR

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció una auditoría profunda a EsSalud y señaló que la nueva administración evaluará declarar en emergencia a la institución ante los problemas que enfrenta en servicios como operaciones y abastecimiento de medicamentos.

En entrevista con RPP, Sheput cuestionó la manera en que se han realizado las adquisiciones de medicinas y sostuvo que la revisión deberá determinar cómo se llegó a una situación de desabastecimiento pese al gasto ejecutado.

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"No puede ser que se haya estado comprando de la manera como se ha venido comprando las medicinas por montos debajo de las ocho unidades impositivas tributarias a precios carísimos y generando desabastecimiento y un gasto innecesario", afirmó.

El ministro planteó que la auditoría debe permitir conocer qué ocurrió con estos procesos de compra y determinar si existieron fallas en la gestión. La denuncia, por ahora, forma parte de los cuestionamientos expresados por Sheput y deberá ser contrastada mediante la revisión que anunció. El punto central será determinar si los mecanismos utilizados para adquirir medicamentos terminaron elevando los costos y, al mismo tiempo, provocando problemas de disponibilidad.

EsSalud: Sheput califica de “desastre” la situación y pone bajo revisión compras de medicinas

El anuncio de la auditoría ocurre en medio del cambio de mando en EsSalud. El Ejecutivo removió a Jaime Moreno Eustaquio de la presidencia ejecutiva y encargó temporalmente la conducción de la institución a Hilda Sandoval Cornejo.

Precisamente, Sheput señaló que la nueva presidenta ejecutiva recién asumiría el control de la entidad y que será ella quien, junto con las instancias correspondientes, determine el alcance de las medidas necesarias.

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El ministro fue particularmente crítico al describir el estado en que encuentra la institución. "El estado en que estamos encontrando salud no es un estado de excelencia ni de caridad, sino es un desastre y eso lo sabe cualquier persona que nos esté escuchando", sostuvo.

Entre los asuntos inmediatos mencionados por Sheput están la atención de operaciones y la provisión de medicamentos. El abastecimiento resulta especialmente sensible porque sus efectos terminan trasladándose directamente a los asegurados cuando una medicina no está disponible o una atención médica se posterga.

La auditoría anunciada deberá establecer qué ocurrió con las compras y cuál fue el impacto de las decisiones adoptadas. Hasta que concluya esa revisión, las afirmaciones del ministro sobre los procesos de adquisición deben entenderse como cuestionamientos que serán materia de investigación.

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El cambio en la presidencia ejecutiva también se produce en un contexto de alta rotación de autoridades en EsSalud. Para la actual gestión, esta inestabilidad dificulta la continuidad de políticas y la ejecución de reformas que requieren resultados sostenidos.

Gobierno evalúa declarar en emergencia a EsSalud tras intento de junio

La eventual declaratoria de emergencia todavía no está definida. Sheput explicó que la decisión deberá ser evaluada por la nueva administración una vez que Sandoval tome el control de la institución.

Consultado directamente sobre si EsSalud será declarado en emergencia, el ministro respondió que todavía se debe determinar si esa categoría es la herramienta adecuada para enfrentar la situación.

Sheput reveló además que una declaratoria de emergencia ya fue planteada en junio, aunque finalmente no prosperó. Según su versión, aquella propuesta estaba relacionada con la posibilidad de realizar importantes compras de medicamentos sin que existiera una planificación adecuada.

El ministro afirmó que el proceso terminó deteniéndose después de que la prensa informara sobre el caso. La nueva administración tendrá ahora que evaluar si corresponde retomar una medida de ese tipo y bajo qué condiciones.