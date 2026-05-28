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Economía

Produce paraliza pesca de anchoveta por El Niño Costero hasta el 10 de junio: ¿qué advierte Imarpe tras la ampliación de la medida?

El Ministerio de la Producción amplió hasta el 10 de junio la suspensión de la pesca de anchoveta en gran parte del litoral norte-centro ante el avance del Niño Costero. Imarpe alerta cambios en el mar que afectan al recurso y elevan riesgos para el sector.

Gobierno extiende suspensión de pesca de anchoveta en litoral norte-centro ante condiciones ambientales adversas.
Gobierno extiende suspensión de pesca de anchoveta en litoral norte-centro ante condiciones ambientales adversas. | Foto: La República/IA
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El Gobierno extendió la suspensión de la pesca de anchovetadesde el 27 de mayo hasta el 10 de junio— en una amplia zona del litoral norte-centro del país debido a las condiciones generadas por el avance del Niño Costero. La medida, oficializada por el Ministerio de la Producción (Produce), busca reducir el impacto sobre el principal recurso hidrobiológico frente al incremento de la temperatura del mar.

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Según reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el calentamiento sostenido del océano y la presencia de ondas Kelvin cálidas están modificando el comportamiento de la anchoveta, situación que complica las labores extractivas y obliga a reforzar las acciones para proteger la sostenibilidad del recurso.

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Suspensión de pesca de anchoveta se amplía hasta el 10 de junio

Produce amplió la suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta 2026 hasta el 10 de junio, medida que había sido interrumpida inicialmente el 12 de mayo. La restricción se mantiene por 15 días adicionales en el área comprendida entre los 6° y 14° de latitud sur, dentro de las primeras 30 millas náuticas del litoral peruano.

La decisión responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ante alteraciones del ecosistema marino asociadas al incremento de la temperatura del mar y la presencia de ondas Kelvin cálidas. Estos factores afectan el afloramiento costero y la disponibilidad del recurso. Produce indicó que el manejo de la anchoveta se sustenta en evidencia científica y en una gestión adaptativa orientada a su sostenibilidad.

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Imarpe advierte desplazamiento de anchoveta por calentamiento del mar

Imarpe informó que el calentamiento del mar está modificando las condiciones del ecosistema donde se desarrolla la anchoveta, lo que altera su distribución y comportamiento. Según la entidad, los cardúmenes se desplazan hacia aguas más profundas y frías, e incluso hacia el sur del país, lo que reduce su presencia en zonas habituales de extracción.

El organismo añadió que la reducción del afloramiento costero disminuye la disponibilidad de nutrientes que sostiene la productividad marina. Asimismo, alertó sobre una mayor presencia de ejemplares juveniles en áreas de pesca, por lo que recomendó medidas preventivas para proteger la renovación del recurso.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, señaló que “el manejo de la anchoveta en el Perú se sustenta en evidencia científica y en una gestión adaptativa que nos permite actuar de manera oportuna y responsable para proteger el recurso y asegurar su sostenibilidad”.

Añadió que las decisiones se basan en datos del IMARPE y monitoreo continuo del mar. “Estas medidas preventivas buscan cuidar el proceso de renovación de la especie y asegurar la sostenibilidad de una actividad estratégica clave para el país, sobre la base de información científica, aplicando criterios técnicos y con monitoreo permanente para una pesca responsable”, indicó.

Impacto del Niño Costero preocupa al sector pesquero y exportador

La suspensión se aplica tras 28 días de pesca, periodo en el que se desembarcaron más de 450 mil toneladas de anchoveta, equivalentes al 23,6% de la cuota total autorizada para la temporada. La especie es clave para la producción de harina y aceite de pescado, por lo que el sector pesquero industrial sigue de cerca la evolución de las condiciones climáticas.

En el plano internacional, los precios de la harina de pescado alcanzaron niveles récord este año. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC) elevó la probabilidad de un fenómeno El Niño fuerte o muy fuerte entre noviembre y enero, mientras que el Comité ENFEN estima una posible intensidad moderada en los próximos meses.

La actividad pesquera representa alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y genera cerca de 250 mil empleos directos e indirectos, por lo que las decisiones sobre la anchoveta mantienen un impacto económico relevante.

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