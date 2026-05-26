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Sociedad

MTC ya implementó el 911 en Perú: se realizaron las primeras pruebas reales en emergencias

Actualmente, las pruebas se realizan en distritos específicos, con una marcha blanca que capacita a efectivos. Se espera completar la central en diciembre de 2026, atendiendo hasta cuatro millones de llamadas anuales.

El MTC reporta las primeras pruebas reales del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE) en Lima y Callao, integrando diversas entidades de emergencia.
El MTC reporta las primeras pruebas reales del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE) en Lima y Callao, integrando diversas entidades de emergencia. | Foto: Composición LR
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la Central de Emergencias 911 ya realizó sus primeras pruebas reales en Lima Metropolitana y el Callao como parte de la fase experimental del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE). Durante esta etapa inicial, la plataforma recibió llamadas vinculadas a accidentes de tránsito, desalojos y amenazas de muerte.

Según detalló el MTC, el nuevo sistema permitió coordinar la atención entre distintas entidades de respuesta inmediata, entre ellas la Policía Nacional del Perú, el SAMU, los Bomberos y la Línea 100. El objetivo es integrar en un solo número los principales canales de emergencia del país y reducir los tiempos de reacción ante situaciones críticas.

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Sistema 911 unificará líneas de emergencia en un solo número

La Central 911 busca concentrar en una sola plataforma los servicios que actualmente funcionan de manera independiente, como el 105 de la Policía, el 106 del SAMU, el 116 de Bomberos y la Línea 100. Con ello, el Estado busca mejorar la articulación y el despacho de unidades de emergencia en tiempo real.

La plataforma incorpora herramientas como geolocalización de llamadas, acceso a cámaras de videovigilancia pública, comunicaciones por radio y telefonía, además del registro digital de cada incidente reportado. Durante las pruebas también se realizó una llamada simulada para verificar la capacidad operativa y la rapidez de respuesta.

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Pruebas del nuevo sistema de emergencia comenzaron en distritos de Lima Oeste

En esta primera etapa, las pruebas del SAGE se desarrollan únicamente en los distritos de Breña, Jesús María, Magdalena del Mar, Pueblo Libre y San Miguel. El MTC explicó que esta implementación progresiva permitirá corregir posibles fallas antes de ampliar el servicio al resto de Lima y Callao.

Además, desde enero de 2026 se ejecuta la denominada 'Marcha Blanca' del sistema, periodo en el que se realizaron capacitaciones a 471 efectivos de la Policía, SAMU, Bomberos y Línea 100. Según el ministerio, la construcción de la Central de Emergencias 911 culminará en diciembre de 2026 y tendrá capacidad para atender cerca de cuatro millones de llamadas al año, las 24 horas.

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