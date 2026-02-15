¿Salió la lista de preseleccionados de Beca 18-2026? Revisa el anuncio oficial de Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que en los próximos días publicará la lista de preseleccionados del concurso Beca 18-2026, así como el cronograma oficial que regirá las siguientes etapas del proceso.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad señaló que se encuentra afinando los últimos detalles antes de anunciar el primer grupo de becas y el calendario definitivo. “Estamos por anunciar la lista de preseleccionados de Beca 18-2026, el primer grupo de becas y el cronograma definitivo”, precisó, e instó a los postulantes a informarse únicamente por sus canales oficiales.

Pronunciamiento se realiza luego de realizarse Examen Nacional de Preselección

El pronunciamiento se da luego de que, pese a haberse realizado hace meses el Examen Nacional de Preselección, aún no se publiquen los resultados oficiales, lo que ha generado cuestionamientos y pedidos para que se confirme una fecha exacta de difusión. Frente a ello, Pronabec reiteró que toda comunicación se realizará de manera clara y responsable a través de sus plataformas institucionales.

Una vez difundida la lista, los postulantes podrán verificar si superaron la primera etapa del concurso y si están habilitados para continuar en la fase de selección final. La relación oficial se publicará en la página web del Pronabec, en la sección correspondiente a la convocatoria vigente, donde se podrá consultar con el número de DNI o mediante el enlace habilitado. En paralelo, el Ministerio de Educación informó que el concurso Beca 18-2026 ofrecerá 10 mil becas y no 20 mil, como se había anunciado inicialmente durante el gobierno de Dina Boluarte. Según se explicó, la reducción responde a limitaciones presupuestales.

Además, se adelantó que el programa incorporará nuevas disposiciones. Entre ellas, que los beneficiarios no deberán desaprobar cursos durante sus estudios, que deberán retribuir al país la inversión realizada mediante trabajo en áreas que aporten al desarrollo nacional y que las carreras elegidas estén alineadas con las prioridades e intereses estratégicos del país.

