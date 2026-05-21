En galería Pancho Fierro: “País de Jauja: Bernós, Bullón y la pluma de Rivera Martínez” de Sonia Cunliffe

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El próximo viernes 29 de mayo, Sonia Cunliffe, destacada artista visual y escritora, presentará al mediodía su última exposición, titulada País de Jauja: Bernós, Bullón y la pluma de Rivera Martínez, en la galería Pancho Fierro (Pasaje Santa Rosa 114, centro histórico de Lima). Esta muestra de Cunliffe se inscribe en el marco de los 200 años de la fotografía en el mundo. Cunliffe, como sabemos, posee una trayectoria en la que recurre al archivo fotográfico. En esta ocasión, pondrá a disposición del público las fotografías de Alphonse Bernós y Teodoro Bullón, que comparten un eje temático común: Jauja.

Jauja es una ciudad que suscita no pocos ecos, que van desde lo social y lo histórico hasta lo cultural. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, fue un lugar muy visitado por europeos y viajeros de todo el mundo. En ello, su clima seco fue clave, puesto que era un aliado en la cura de la tuberculosis. Ser destino de muchos la convirtió en un espacio donde se podía respirar cultura. En este sentido, hay que subrayar que en Jauja no hubo fricción entre la cultura europea y la cultura local. Por el contrario, entre ambas se desarrolló un nutrido diálogo. Ese es el escenario en el que Bernós y Bullón trabajaron sus fotografías, tanto como representación de la realidad como reconfiguración experimental de esta.

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Fotografía de Teodoro Bullón.

En la muestra, asimismo, se rendirá tributo a una de las novelas peruanas más bellas de nuestra tradición: País de Jauja, de Edgardo Rivera Martínez (1933-2018). País de Jauja es una novela necesaria para el Perú de hoy. Apela a la unión mediante la cultura. Y sus páginas, literalmente, formarán parte de la exposición de Cunliffe. Este ha sido un paciente trabajo de investigación en el que participó Bertha Martínez Castilla de Rivera, esposa de Rivera Martínez. Añadamos también que el texto curatorial, 'La república de los sueños', ha sido escrito por el reconocido escritor Jeremías Gamboa, quien siempre ha mostrado entusiasmo por la propuesta narrativa de Rivera Martínez.

Esta es una exposición que celebra la tradición fotográfica peruana —y vaya que la nuestra es muy fuerte y puntal en la actualidad de nuestro buen momento cultural— y que nos trae de regreso a un autor que buscó en la literatura un medio para entender el Perú. En ese propósito, Jauja resultó clave.

País de Jauja: Bernós, Bullón y la pluma de Rivera Martínez estará disponible hasta el 5 de julio. Es de visión obligatoria.