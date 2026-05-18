Beca 18: Preocupantes cifras de alumnos que desaprueban dos o más veces el mismo curso

El 6% de beneficiarios de Beca 18 enfrentan el riesgo de perder su beca tras desaprobar hasta cinco cursos en tres ocasiones. Foto: Pronabec

El 6% de beneficiarios de Beca 18 enfrentan el riesgo de perder su beca tras desaprobar hasta cinco cursos en tres ocasiones. Foto: Pronabec

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Un estudio sobre el desempeño académico de estudiantes beneficiarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) en el semestre 2024-II revela que 857 becarios presentan problemas de rendimiento académico.

De los 857 becarios indicados, 808 (94%) desaprobaron uno o más cursos en dos ocasiones.

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La evaluación también arroja que 49 alumnos (6%) desaprobaron hasta cinco cursos en tres oportunidades, lo que pone en peligro su continuidad en el programa.

Los datos provienen de la información solicitada por el Pronabec a las Instituciones Educativas Superiores (IES), por lo que los resultados deben tomarse de manera preliminar, ya que no todas respondieron al requerimiento.

La muestra considera a becarios de distintos años y ciclos, pero ofrece una mirada aproximada sobre su rendimiento académico.

Izquierda. Ex ministro de educación, Óscar Becerra Tresierra. Derecha. Investigadora asociada a GRADE, Carmela Chávez Irigoyen

De dónde son los estudiantes

Durante el segundo semestre del 2024, entre las 42 instituciones de educación superior (IES) que mantienen convenio con el Pronabec, la Universidad Nacional Agraria La Molina registró 191 casos de alumnos que repitieron dos o tres veces. Le siguieron la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con 145 casos, y la Universidad de Piura, con 127 estudiantes repitentes.

En contraste, otras instituciones reportaron menos del 1% de casos.

Estas son: Instituto Peruano de Publicidad, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de Piura, Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur).

De dónde salen los números

Si bien en 2016 se registró solo un caso y en 2017 aumentó a dos, el problema de los estudiantes que desaprueban dos o tres veces la misma materia escaló con fuerza en 2019: pasó de 20 a 114 casos en 2020. Siguió en aumento en 2021, con 189 casos; en 2022, con 195 casos; y en 2023 alcanzó su punto más crítico, con 242 alumnos repitentes.

Lo que el Pronabec ha encontrado en el semestre 2024-II sugiere que las dificultades académicas continuarían y que las estrategias de nivelación y acompañamiento serían insuficientes.

Este es uno de los hallazgos de la nueva gestión del Pronabec y ha originado la necesidad de iniciar un proceso de reingeniería.

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Las explicaciones a las cifras

“En general el país tiene una calidad de educación básica muy pobre. Lamentablemente, las universidades no siempre responden a estas necesidades. Y fijan sus estándares de dictado de cursos a niveles usualmente muy por encima de los niveles con los que los alumnos salen de la educación escolar. Y eso genera una brecha de rendimiento”, argumenta el exministro de Educación (2022-2023), Óscar Becerra Tresierra.

Becerra resalta que la responsabilidad de que algunos estudiantes de la Beca 18 desaprueben cursos hasta en tres ocasiones recae tanto en las IES como en los becarios.

“Esto sucede cuando los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente y no tienen las credenciales académicas que ameritan para recibir una beca. Y cuando las universidades no les prestan atención a los alumnos ofreciéndoles una enseñanza que les permita avanzar desde donde están hasta donde debieran llegar”, argumenta el exministro.

Las universidades deben aplicar criterios más estrictos para que los estudiantes mantengan su beca, plantea el exministro de Educación.

“Si las universidades permiten que un alumno repita 3 veces el curso antes de separarlo, el Pronabec debería exigir que no repitan ni 2 veces antes de suspenderle el beneficio. Solo los alumnos que se esfuerzan y mantienen un buen rendimiento académico deberían ser los únicos beneficiarios de la Beca 18.”, dice Becerra.

El acompañamiento es clave

Por otro lado, para la investigadora asociada de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo), Carmela Chávez Irigoyen, los becarios repiten una asignatura dos o tres veces por el tipo de acompañamiento académico que reciben.

Recordó que los estudiantes beneficiarios de Beca 18 son los mejores de sus grupos y que han pasado por procesos de selectividad muy exigentes con la finalidad de realizar estudios superiores.

“Tiene que ver con asuntos pedagógicos. Las universidades de recepción son universidades muchas veces excelentes, es lo mejor que tenemos, tanto en el sector privado como en el público. Es importante identificar cuáles han sido los servicios de acompañamiento académico y de tutoría de estos estudiantes”, explica Carmela Chávez.

Respecto del número de estudiantes que repiten cursos, Carmela Chávez indicó que es una responsabilidad compartida, pero esta sería entre el Minedu y el gobierno.

“Tenemos un sector de educación que en los últimos cuatro años afronta una crisis muy profunda, tanto de retrocesos en la regulación y de captura política. Por ejemplo, en el Congreso de la República, tenemos medidas populistas de crear universidades como si fueran canchita en todo el territorio, sin ningún tipo de estudio de factibilidad técnica”, manifiesta la especialista.

Beca 18 registra 44.654 egresados y 42.343 becarios que continúan sus estudios.

En noviembre del 2025, más de 89.000 jóvenes rindieron el Examen Nacional de Preselección para alcanzar las 5.184 becas integrales del Pronabec destinadas a peruanos con excelencia académica que viven en condición de vulnerabilidad o en alguna situación particular. El Pronabec cubre los gastos de los alumnos que estudian una carrera profesional en institutos, escuelas superiores o universidades públicas o privadas.

El 27 de abril culminó la Etapa Final con 16.148 preseleccionados, que son quienes alcanzaron los puntajes más altos.