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Debate de equipos técnicos: estos serán los cruces entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

En economía, dos exministros debatirán cara a cara: Pedro Francke (Juntos por el Perú) se enfrentará a Luis Carranza (Fuerza Popular).

Carranza debatirá con Francke en el bloque de economía | Composición: LR.
Carranza debatirá con Francke en el bloque de economía | Composición: LR.
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Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú que participarán en el debate de este miércoles fueron revelados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los temas a abordar serán infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud y juventud y deporte.

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En el eje de infraestructura, Carlos Neuhaus representará a Fuerza Popular y se enfrentará a Gustavo Guerra García, representante de Juntos por el Perú. En lo referente a la reforma del Estado, Sinesio López participará en representación del partido de Roberto Sánchez y debatirá contra Vladimiro Huaroc.

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El bloque de agricultura y medio ambiente presentará un intercambio entre César Guarniz (Juntos por el Perú) y Marco Vinelli (Fuerza Popular). En salud, José Recoba representará al fujimorismo y debatirá frente al exministro de Salud Hernando Cevallos. Por su parte, en el eje de juventud y deporte, la congresista de Fuerza Popular Rossangella Barbarán debatirá contra el virtual diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini.

El encuentro más esperado se desarrollará en el eje económico. Dos exministros expondrán visiones opuestas sobre el manejo financiero del país: Pedro Francke participará en representación de Juntos por el Perú, mientras Luis Carranza hará lo propio por Fuerza Popular.

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